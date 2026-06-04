Krutý Everest ukázal milosrdnou tvář: Zázrak po šesti dnech!
Jen těžko uvěřitelný příběh se odehrál na střeše světa. Známý šerpa Hillary Dawa se na nejvyšší hoře planety ztratil před necelým týdnem a doslova se po něm slehla zem. Přestože záchranné týmy dělaly maximum, jejich vyčerpávající úsilí nikam nevedlo. Před pár hodinami ale nastal naprostý šok. Dawa se zničehonic objevil. Živý.
Ředitel agentury 8k Expeditions Pemba Sherpa potvrdil, že zachránci zahlédli pohřešovaného muže, jak se z posledních sil plazí po zmrzlém sněhu. „Byl nalezen ve stavu, kdy pomalu klouzal dolů ledopádem. Už to samo o sobě je ohromující událost,“ ocenil Pemba nezlomnost horolezce. Do akce byl okamžitě nasazen vrtulník, který vážně zraněného muže vyzvedl a transportoval přímo do nemocnice v nepálském hlavním městě Káthmándú.
Vše začalo 29. května, kdy britský horolezec a bývalý příslušník královské námořní pěchoty Chris Thrall společně s Hillarym Dawou dobyli vrchol Mount Everestu. Během cesty zpět, kousek od třetího výškového tábora, ale šerpovi nečekaně došly síly.
„Sedl si s batohem na zádech a odpočinul si, tihle chlapi nosí obrovské náklady. Otočil jsem se a řekl: »Hillary, jsi v pořádku, bratře?« On řekl: »Ano, ano, fajn, Chrisi, prosím tě, jdi, jdi.«,“ popisoval Thrall poslední kontakt s Dawou. Během dalšího sestupu Thrall narazil na polského lezce, kterému došel kyslík a měl už na těle viditelné omrzliny. Společnými silami se dokázali dostat do třetího výškového tábora.
Tam už ale nebylo v lidských silách vrátit se pro vyčerpaného šerpu, případně na něj v mrazu dál čekat. Šlo totiž o jednu z posledních letošních expedic a na zrádné hoře už nezbývalo mnoho lidí, kteří by mohli pomoci. Naprosto vysílený Thrall tak musel sestoupit sám. Dokonce nedávno zveřejnil video, ve kterém otevřeně truchlí nad ztrátou skvělého parťáka. Ten ale nakonec popřel všechny pesimistické předpoklady, utekl hrobníkovi z lopaty a pro pomoc se dokázal doplazit úplně sám.