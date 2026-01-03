Zdrcený horolezec Morrison: S mrtvou partnerkou vylezl na Everest! Pak spáchal šílenost

Autor: zvo
Hilareein popel její partner rozprášil na Everestu, pak sjel dolů na lyžích.
Po Hilaree zůstaly dvě děti.
Jim Hilaree velmi miloval.
Pohřeb Hilaree Nelsonové v Káthmándú.
Zdrcený Jim na pohřbu Hilaree.
Tělo Hilaree spálili při obřadu v Káthmándú.
Jim přenáší ze sanitky tělo své lásky.
Jim Morrison a Hilaree Nelsonová.

SERIÁL - Láska hory přenáší, a to doslova! Manaslu nebo-li Hora ducha, stála na počátku srdcervoucího příběhu, který letos vyvrcholil historickým okamžikem na Mount Everestu. Přinášíme vám ho v dalším díle seriálu Horolezecké tragédie.

Jim Morrison a jeho partnerka Hilaree Nelsonová prožívali svá horská dobrodružství společně. Nestačilo jim ale hory vycházet a scházet po svých. Rozhodli se, že začnou bortit hranice lidských možností. Vystoupávali nahoru a dolů to brali po lyžích.

Hilaree byla dokonce magazínem Men's Journal prohlášena jednou z „25 nejdobrodružnějších žen posledních 25 let“.  Jako první na světě během jediného dne vylezla na Everest a sousední Lhotse. S partnerem Morissonem si na Lhotse nasadili lyže a jako první v historii horu sjeli na lyžích.

V roce 2022 se o podobný kousek pokusili na Manaslu. Jenže při svém dobrodružství probudili Horu ducha k životu. Spustila se menší lavina, která maminku dvou dětí strhla. Její tělo se nakonec našlo a bylo zpopelněno v Káthmandú. Jim byl neštěstím hluboce zasažen a domů se vrátil s popelem své lásky v urně.

Ani taková tragédie ho od nebezpečných kousků neodradila. Naopak se rozhodl v nich pokračovat, aby uctil partnerčinu památku. Padesátiletý Morrison tak připravil plán na světový zápis. Letos v říjnu naložil lyže na záda, popadl urnu s popelem a s dalšími 11 horolezci vylezl na nejvyšší horu světa Mount Everest. 

Nahoře vzdal čest své partnerce Hilaree a rozptýlil její popel. To by si totiž přála. Poté nazul lyže a vydal se střemhlav dolů skrze Horneinův a Japonský kuloár. Místy sklon terénu přesahoval 50 stupňů! Nejtěžší severní stěna Everestu padla. Morrison tak jako první v historii dokázal sjet tuto pasáž a svůj počin věnoval své partnerce. 

Po Hilaree zůstaly dvě děti.
