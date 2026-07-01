Krejčíková vyráží na ruskou šampionku: Soupeřku za vajíčka!
Drží se striktního pravidla: Mimo wimbledonský areál nechci na tenis vůbec myslet! „Takže ani dopředu neznám jméno příští soupeřky,“ tvrdila hvězda Barbora Krejčíková (30).
S kým hraje v prvním kole, jí trenéři řekli až v pondělí ráno. „Když jsem si dělala vajíčka na pánvičce. Ta vajíčka byla i pro ně, takže to byl takový výměnný obchod,“ smála se. Rychle si pak našla, jak domácí Klugmanová vlastně hraje!
Ve středu ji čeká Ruska Andrejevová, nedávná šampionka z Paříže. Tři zápasy ze čtyř s ní Bára prohrála, ale to ji neděsí. Díky kouči Novákovi má hlavu nastavenou jinak. „Je přece úžasné, že jsem se sem vůbec dostala z těch všech dětí, které na světě hrají tenis,“ rozněžnila se vítězka předloňského Wimbledonu.