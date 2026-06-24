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Wimbledon 2026: program a výsledky Čechů na nejslavnějším tenisovém grandslamu

Kateřina Siniaková a Sem Verbeek s trofejemi pro vítěze smíšené čtyřhry ve Wimbledonu
Kateřina Siniaková a Sem Verbeek s trofejemi pro vítěze smíšené čtyřhry ve WimbledonuZdroj: ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth
Marie Bouzková během druhého kola Wimbledonu
Český tenista Jakub Menšík v akci během Wimbledonu
Linda Nosková ve Wimbledonu
Linda Nosková na Wimbledonu
Polská tenistka Iga Šwiateková oslavuje postup do finále Wimbledonu
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Otakar Plzák
Wimbledon
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Už v pondělí 29. června odstartuje 139. ročník Wimbledonu. Celý slavný turnaj poběží až do 12. července. Nebudou u toho chybět ani Češi včetně loňské vítězky smíšené čtyřhry Kateřiny Siniakové, která je několikanásobnou deblovou šampionkou. Na kurtech se však neobjeví Markéta Vondroušová po tvrdém rozhodnutí antidopingové komise a ze hry je i Tomáš Macháč, který nestihl doléčit zranění nohy. Český program, výsledky a další informace naleznete v článku.

Program - Kde sledovat - Čeští vítězové

Kdy a kde se koná Wimbledon 2026?

139. ročník legendárního grandslamu se uskuteční od 29. června do 12. července. Jihozápadní Londýn sezve nejlepší tenisty světa do legendárního All England Clubu.

Program a výsledky Čechů na Wimbledonu 2026

Ani letošní ročník se neobejde bez českých zástupců. Můžeme se těšit na obhájkyni titulu ve smíšené čtyřhře Kateřinu Siniakovou nebo vítězsku dvouhry z roku 2024 Barboru Krejčíkovou. Dobrý výsledek budou chtít získat také Linda Nosková či Karolína Muchová. Soupeři pro české zástupce ještě nebyli nalosováni, stejně jako složení čtyřher. Článek budeme aktualizovat.

Soupeři českých tenistů na Wimbledonu 2025

Linda Fruhvirtová

1. kolo

Barbora Krejčíková

 

Marie Bouzková

 

Karolína Muchová

 

Kateřina Siniaková

 

Linda Nosková

 

Markéta Vondroušová

 

Jiří Lehečka

 

Jakub Menšík

 

Vít Kopřiva

 

Kde sledovat Wimbledon 2026?

Wimbledon 2026 můžete sledovat s českým komentářem na TV stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další možností je sledování streamů sázkových kanceláří případně streamovací platformy HBO Max.

Prize money na Wimbledon 2026

Účastníci Wimbledonu 2025 si mezi sebe letos rozdělí 64,2 milionu liber. Šampion si pak přijde na odměnu ve výši 3,6 milionů liber (více než 100 milionů korun).

Celkové umístěníDvouhraČtyřhraMix
Vítěz3.600.000 £760.000 £148.000 £
Finalista1.800.000 £380.000 £74.000 £
Semifinále900.000 £190.000 £37.000 £
Čtvrtfinále480.000 £95.000 £19.000 £
4. kolo300.000 £------
3. kolo185.000 £48.000 £---
2. kolo126.000 £29.000 £10.000 £
1. kolo80.000 £18.000 £5.200 £
Kvalifikace - 3. kolo50.500 £------
Kvalifikace - 2. kolo32.000 £------
Kvalifikace - 1. kolo20.000 £------

Který Čech vyhrál Wimbledon – Čeští / Českoslovenští vítězové Wimbledonu

Čeští a českoslovenští tenisté a tenistky se do dějin Wimbledonu zapsali několikrát zlatým písmem. Prvním vítězem byl Jaroslav Drobný v roce 1953. Druhým a na dlouhou dobu posledním šampionem ve dvouhře byl Jan Kodeš, který ovládl turnaj v roce 1973.

Prokletí zlomila až Jana Novotná, která ve svém třetím wimbledonském finále konečně zvítězila. V letech 2011 a 2014 kralovala Petra Kvitová. Markéta Vondroušová zvítězila v roce 2023 a o rok později ji napodobila Barbora Krejčíková. Nejúspěšnější hráčkou historie je však Martina Navrátilová, ta dokázala na londýnské trávě triumfovat dokonce devětkrát. V té době však již reprezentovala Spojené státy americké. Zajímavostí zůstává, že jeden z nejlepších tenistů historie Ivan Lendl nikdy nedokázal Wimbledon vyhrát a pouze dvakrát dokráčel do finále.

Ve čtyřhře zářila v 80. a 90. letech Helena Suková. Ta bodovala jak v ženské, tak ve smíšené čtyřhře, v níž dokázala dvakrát zvítězit se svým bratrem Cyrilem. V posledních letech získala tři tituly Kateřina Siniaková, která loni přidala další triumf v mixu po boku Sema Verbeeka.

Dvouhra
Muži
1954Jaroslav Drobný
1973Jan Kodeš
Ženy
1998Jana Novotná
2011Petra Kvitová
2014Petra Kvitová
2023Markéta Vondroušová
2024Barbora Krejčíková
Čtyřhra
1987Claudia Kohdeová-Kilschová / Helena Suková
1989Jana Novotná / Helena Suková
1990Jana Novotná / Helena Suková
1995Jana Novotná / Arantxa Sánchezová Vicariová
2011Květa Peschkeová / Katarina Srebotniková
2018Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková
2019Barbora Strýcová / Sie Šu-wej
2022Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková
2023Barbora Strýcová / Sie Šu-wej
2024Kateřina Siniaková / Taylor Townsendová
Smíšená čtyřhra
1989Jim Pugh / Jana Novotná
1992Cyril Suk / Larisa Savchenko Neiland
1994Todd Woodbridge / Helena Suková
1996Cyril Suk / Helena Suková
1997Cyril Suk / Helena Suková
2001Leoš Friedl / Daniela Hantuchová
2011Jürgen Melzer / Iveta Benešová
2025Sem Verbeek / Kateřina Siniaková

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