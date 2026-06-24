Wimbledon 2026: program a výsledky Čechů na nejslavnějším tenisovém grandslamu
Už v pondělí 29. června odstartuje 139. ročník Wimbledonu. Celý slavný turnaj poběží až do 12. července. Nebudou u toho chybět ani Češi včetně loňské vítězky smíšené čtyřhry Kateřiny Siniakové, která je několikanásobnou deblovou šampionkou. Na kurtech se však neobjeví Markéta Vondroušová po tvrdém rozhodnutí antidopingové komise a ze hry je i Tomáš Macháč, který nestihl doléčit zranění nohy. Český program, výsledky a další informace naleznete v článku.
Program - Kde sledovat - Čeští vítězové
Kdy a kde se koná Wimbledon 2026?
139. ročník legendárního grandslamu se uskuteční od 29. června do 12. července. Jihozápadní Londýn sezve nejlepší tenisty světa do legendárního All England Clubu.
Program a výsledky Čechů na Wimbledonu 2026
Ani letošní ročník se neobejde bez českých zástupců. Můžeme se těšit na obhájkyni titulu ve smíšené čtyřhře Kateřinu Siniakovou nebo vítězsku dvouhry z roku 2024 Barboru Krejčíkovou. Dobrý výsledek budou chtít získat také Linda Nosková či Karolína Muchová. Soupeři pro české zástupce ještě nebyli nalosováni, stejně jako složení čtyřher. Článek budeme aktualizovat.
Soupeři českých tenistů na Wimbledonu 2025
Linda Fruhvirtová
|1. kolo
Barbora Krejčíková
Marie Bouzková
Karolína Muchová
Kateřina Siniaková
Linda Nosková
Markéta Vondroušová
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Vít Kopřiva
Kde sledovat Wimbledon 2026?
Wimbledon 2026 můžete sledovat s českým komentářem na TV stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další možností je sledování streamů sázkových kanceláří případně streamovací platformy HBO Max.
Prize money na Wimbledon 2026
Účastníci Wimbledonu 2025 si mezi sebe letos rozdělí 64,2 milionu liber. Šampion si pak přijde na odměnu ve výši 3,6 milionů liber (více než 100 milionů korun).
|Celkové umístění
|Dvouhra
|Čtyřhra
|Mix
|Vítěz
|3.600.000 £
|760.000 £
|148.000 £
|Finalista
|1.800.000 £
|380.000 £
|74.000 £
|Semifinále
|900.000 £
|190.000 £
|37.000 £
|Čtvrtfinále
|480.000 £
|95.000 £
|19.000 £
|4. kolo
|300.000 £
|---
|---
|3. kolo
|185.000 £
|48.000 £
|---
|2. kolo
|126.000 £
|29.000 £
|10.000 £
|1. kolo
|80.000 £
|18.000 £
|5.200 £
|Kvalifikace - 3. kolo
|50.500 £
|---
|---
|Kvalifikace - 2. kolo
|32.000 £
|---
|---
|Kvalifikace - 1. kolo
|20.000 £
|---
|---
Který Čech vyhrál Wimbledon – Čeští / Českoslovenští vítězové Wimbledonu
Čeští a českoslovenští tenisté a tenistky se do dějin Wimbledonu zapsali několikrát zlatým písmem. Prvním vítězem byl Jaroslav Drobný v roce 1953. Druhým a na dlouhou dobu posledním šampionem ve dvouhře byl Jan Kodeš, který ovládl turnaj v roce 1973.
Prokletí zlomila až Jana Novotná, která ve svém třetím wimbledonském finále konečně zvítězila. V letech 2011 a 2014 kralovala Petra Kvitová. Markéta Vondroušová zvítězila v roce 2023 a o rok později ji napodobila Barbora Krejčíková. Nejúspěšnější hráčkou historie je však Martina Navrátilová, ta dokázala na londýnské trávě triumfovat dokonce devětkrát. V té době však již reprezentovala Spojené státy americké. Zajímavostí zůstává, že jeden z nejlepších tenistů historie Ivan Lendl nikdy nedokázal Wimbledon vyhrát a pouze dvakrát dokráčel do finále.
Ve čtyřhře zářila v 80. a 90. letech Helena Suková. Ta bodovala jak v ženské, tak ve smíšené čtyřhře, v níž dokázala dvakrát zvítězit se svým bratrem Cyrilem. V posledních letech získala tři tituly Kateřina Siniaková, která loni přidala další triumf v mixu po boku Sema Verbeeka.
|Dvouhra
|Muži
|1954
|Jaroslav Drobný
|1973
|Jan Kodeš
|Ženy
|1998
|Jana Novotná
|2011
|Petra Kvitová
|2014
|Petra Kvitová
|2023
|Markéta Vondroušová
|2024
|Barbora Krejčíková
|Čtyřhra
|1987
|Claudia Kohdeová-Kilschová / Helena Suková
|1989
|Jana Novotná / Helena Suková
|1990
|Jana Novotná / Helena Suková
|1995
|Jana Novotná / Arantxa Sánchezová Vicariová
|2011
|Květa Peschkeová / Katarina Srebotniková
|2018
|Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková
|2019
|Barbora Strýcová / Sie Šu-wej
|2022
|Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková
|2023
|Barbora Strýcová / Sie Šu-wej
|2024
|Kateřina Siniaková / Taylor Townsendová
|Smíšená čtyřhra
|1989
|Jim Pugh / Jana Novotná
|1992
|Cyril Suk / Larisa Savchenko Neiland
|1994
|Todd Woodbridge / Helena Suková
|1996
|Cyril Suk / Helena Suková
|1997
|Cyril Suk / Helena Suková
|2001
|Leoš Friedl / Daniela Hantuchová
|2011
|Jürgen Melzer / Iveta Benešová
|2025
|Sem Verbeek / Kateřina Siniaková