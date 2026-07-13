Adam romantik! Hložkův den D: Jak se ženil s krasavicí Veronikou
Na hřišti mnohdy působí chladně, na svatbě s půvabnou brunetkou Veronikou (25) se ale Adam Hložek (23) culil jako děťátko. »Hložan« tanečník a romantik, tak ho neznáme!
„Mladí, krásní, zamilovaní,“ rozplývala se na Instagramu partnerka bývalého Hložkova spoluhráče ze Sparty Michala Sáčka nad videem tančícího Adama. Dojemně působil čerstvý ženáč i při krájení svatebního dortu, když na zámku Bon Repos gentlemansky podával jednu porci své královně.
První novomanželskou pusu si dali během obřadu v krásách české přírody, kde Veronika v bílých svatebních šatech uprostřed okolní zeleně vskutku zářila.
Svatební menu o čtyřech chodech, jehož součástí byl i jedlý květináč jakožto první předkrm, zbaštilo i několik reprezentantů – dorazily rodiny Matěje Kováře, Vladimíra Coufala i Patrika Schicka, který po MS s »nároďákem« skončil. Tak snad to v repre triku bude pálit novému ženáčovi Hložkovi!