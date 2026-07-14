Turistka Serena v Praze! Pozvala ji »Muška«?
Tenis tady nikdy nepinkala, nejvyšší čas prohlédnout si Česko alespoň jako turistka! Legendární Serena Williamsová (44) zaskočila fanoušky fotkami z procházky po Praze.
Štrádovala si to po Karlově mostě, točila si turisty, vyfotila si i na chodníku ležící papírový pytlík z řetězce rychlého občerstvení. „Cože, Popeyes v Praze?“ byla překvapená.
Před pár týdny se vrátila k tenisu, ještě než si ve Wimbledonu zranila koleno a vypadla v prvním kole, si střihla čtyřhru v Berlíně po boku Muchové. Že by právě od »Mušky« dostala pozvání do Česka?
Témata: tenistka, blesksport, tenis, Česko, Praha, Berlín, Serena Williamsová, Karlův most, Popeyes