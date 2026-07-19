Tenisová kráska Bouchardová si užívá italskou romantiku: Sbalila pracháče!
Procházky po starobylém městečku, výlety na člunu, skotačení v bazénku. Kanadská tenisová diva Eugenie Bouchardová (32) si užívá romantickou dovolenou. Je čerstvě zamilovaná!
Platí za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, chlapi ji nahánějí na každém kroku. Oficiálně randila se třemi hokejisty (Galchenyuk, Caron, Davis), americkým fotbalistou (Rudolph) a naposledy modelem (Brinkley-Cook). A teď sbalila uznávaného a tuze prachatého ekonoma! Američan Ian Hathaway je jedním z klíčových lidí monstrózní společnosti OpenAI zabývajících se využitím umělé inteligence.
Milované Como
Fotografové obě zamilované hrdličky načapali u jezera Como, kde si užívají italského sluníčka. Při koupačce v bazénu pak došlo i na něžné doteky. „Prázdniny na maximum! Jezeru Como nikdy neříkejte ne,“ vzkázala šťastná Bouchardová.
»Princezna Genie«, jak jí říkali, byla světovou pětkou, její tenisový pád zahájil krutý výprask od Kvitové ve finále Wimbledonu 2014. Teď se naplno věnuje pickleballu a spolukomentování pro televizi. A zdá se, že i nové lásce.