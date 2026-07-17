Štvanický centrkurt ožívá po 16 letech. Na Prague Open se chystá i Nosková s talířem
Tenis je zpět na památném štvanickém centrkurtu. Pod obnoveným Negrelliho viaduktem začíná v sobotu kvalifikačními zápasy turnaj WTA Prague Open, jehož hvězdami budou obhájkyně titulu Marie Bouzková, Barbora Krejčíková či Elise Mertensová. Aspoň podívat se příští týden přijde i čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková.
Ikonický ukazatel skóre nahradila moderní LED obrazovka, sedačky i hřiště jsou mimo tradiční antuky vycíděné do výrazných odstínů modré. Ale něco platí i po letech. Po Negrelliho viaduktu za východní tribunou se občas šine vlak, stejně jako kdysi.
Štvanický centr je po šestnácti letech připraven, aby přivítal špičkové světové hráčky. V roce 2010 se tu však hrál jen turnaj ITF, tentokrát jde o nabitý turnaj kategorie WTA 250. Bílý cirkus se do centra Prahy přestěhoval po éře na kurtech Sparty ve Stromovce.
„V areálu na Spartě jsme měli kapacitu dva a půl tisíce lidí na centrálním dvorci, veškeré tribuny byly mobilní. Na Štvanici máme krásný vybudovaný centr. Museli jsme ho jen upravit a zrepasovat. Myslím, že se nám to povedlo dát do opravdu důstojného stavu,“ pochvaluje si ředitel turnaje Miroslav Malý.
Lístky rychle mizí
Na štvanický centr se vejde až 6000 diváků, pro finálové zápasy dvouhry a čtyřhry, které se chystají na příští neděli, už zbývá jen tisícovka lístků.
Tradiční hvězdou turnaje je světová jednadvacítka Marie Bouzková, která v Praze vyhrála už v roce 2022 a vloni. Před fanoušky se předvedou další velká česká jména v čele s dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Barborou Krejčíkovou, Sárou Bejlek, Nikolou Bartůňkovou či Terezou Valentovou. Divokou kartu dostala další reprezentantka Alisa Oktiabreva, vítězka juniorské dvouhry na Roland Garros.
„Maruška je nejpoctivější hráčka, byla první, kdo na centrálním dvorci hrál. Trénuje tady už od úterý,“ usmíval se Malý.
Na přihláškách jsou i nedávná wimbledonská čtvrtfinalistka Elise Mertensová z Belgie a bývalá světová trojka, Maria Sakkariová z Řecka.
Hlavní turnaj začíná v pondělí, od kdy čeká na fanoušky každý den autogramiáda jedné z hráček. Přístupná bude taky nově otevřená Síň slávy, kde výstava trofejí a unikátních fotografií připomene legendární tým Poháru federace z osmdesátých let. Příští neděli Štvanice přivítá Hanu Mandlíkovou, Helenu Sukovou, Reginu Maršíkovou a Andreu Holíkovou, které se v roce 1986 u Vltavy postavily Spojeným státům v čele s Martinou Navrátilovou.
V pátek 24. července publikum potěší návštěva Lindy Noskové. „Linda slíbila, že přijde pozdravit fanoušky a ukázat svůj talíř. Bude vystavený v Síni slávy,“ uvedl Malý.