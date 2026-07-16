Přerov vítal Noskovou. Primátor předal šampionce šperk a dort, gratuloval i Kundrátek
Oslavy rozhodně nekončí! A klidně se vsaďte, že se ještě na pár dnů protáhnou. Čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková přijela domů do Přerova ukázat mísu Venus Rosewater Dish, na tamním náměstí T. G. Masaryka ji vítalo zhruba dva tisíce lidí. Jednadvacetiletá tenistka dostala dárky od primátora Petra Vrány, setkala se s fanoušky, absolvovala autogramiádu a nechybělo ani pravé wimbledonské občerstvení.
V minulém týdnu zažilo Česko tenisovou horečku, jakou dlouho nepamatuje. Jestli teda vůbec. Aby se ve wimbledonském finále utkaly dvě hráčky z jedné země? To se naposledy povedlo sestrám Williamsovým v roce 2009. V sobotu je napodobily Češky Linda Nosková s Karolínou Muchovou.
Třísetový nervák urvala Nosková, která se radovala ze svého prvního grandslamového titulu. Nově sedmá hráčka světového žebříčku WTA tak napodobila Martinu Navrátilovou, Janu Novotnou, Petru Kvitovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou, jež kralovaly na dvorcích All England Clubu v dávné či nedávné minulosti.
Den po oslavách triumfu si navíc na závěrečném bále šampionů zatancovala s vítězem mužské dvouhry Jannikem Sinnerem. „Říkal, že je trošku nervózní,“ usmála se Nosková. „Sice měl z loňska praxi, ale moc to nešlo vidět. Spíše jsme si z toho dělali srandu. On sotva vyšel z kurtu, takže měl asi jiné myšlenky,“ culila se vítězka.
O den později absolvovala tiskovou konferenci v Praze, aby se následně přesunula domů do Přerova, kde ji ve čtvrtek vítaly tisíce fanoušků. Vedení města pro ni připravilo akci přímo na náměstí T. G. Masaryka.
„Pro naše město je to skvělý úspěch, stáváš se i přerovskou ikonou. Zviditelnila jsi nás, propagovala jsi nás, za což ti moc děkuju,“ vzkázal Noskové přerovský primátor Petr Vrána, když jí předával dort s wimbledonskými symboly a šperk z českého granátu. „Je to takový malý míček, který může evokovat tenisák,“ upřesnil pro deník Sport a web iSport.
Slavnostní odpoledne začalo v 17:00, kdy se Nosková setkala s novináři. Poté s trofejí pózovala a předstoupila před fanoušky, kterým se neúnavně podepisovala. V rámci speciálního „Koncertu pro Lindu“ jí zahrála i kapela O5 a Radeček.
„Napřed jsme ladili termín s Lindou, které chci poděkovat, že byla velmi vstřícná, protože věděla, že jí chce přerovská veřejnost poděkovat. Chtěli jsme tomu dát i nějaký doprovod, aby lidi jen nečekali ve frontě na podpis, ale aby si mohli poslechnout i hudbu a dát si sodovku nebo pivo,“ přiblížil Vrána.
300 porcí jahod se smetanou
Wimbledonskou atmosféru připomnělo vedení města i tradičním londýnským občerstvením, konkrétně jahodami se smetanou. Ty jsou s nejslavnějším tenisovým turnajem spjaty už od roku 1877. Tradice vznikla v důsledku toho, že se turnaj koná v době vrcholící jahodové sezony. Město připravilo 300 porcí, které fanouškům rozdalo zdarma.
„Vždycky říkám, že Přerov je a byl sportovní město. Některé kluby jsou víc vidět, hlavně ty tradiční a tenisový klub je jeden z nejtradičnějších. Má víc než 120 let a vychoval řadu zvučných jmen. Tohle je jeden z největších úspěchů nejen tenisu, ale i celého Přerova,“ věděl primátor, jenž přiznal, že sobotní české finále pořádně prožíval.
„Bylo to dramatické. Seděli jsme u promítání u nás v Přerově, kde bylo zhruba tři sta lidí. Stavy jsme měli občas infarktové, hlavně po druhém setu. To jsme si říkali, že to nevypadá úplně dobře, ale Linda nemá nervy jako špagáty, ona nemá nervy vůbec. To, co tam předváděla, bylo úžasné,“ těšilo Vránu.
Nosková je v posledních dnech pod obrovským, nejen mediálním, zájmem. „Od doby, co jsem v České republice, jsem se ještě skoro nezastavila. Od pátku mě čeká trošku méně náročný program,“ usmála se hvězda. „Na kurtu jsem ve své kůži víc než v tomhle, ale s takovou výhrou přichází i tyto povinnosti. Z poloviny mi už asi došlo, co jsem dokázala. Byl to můj sen, ale vždycky je těžké to pobrat, když se tohle všechno stane.“
Během autogramiády jí byl osobně pogratulovat i hokejista Tomáš Kundrátek, jeden z nejslavnějších přerovských odchovanců. Už dříve dostávala zprávy i od řady dalších sportovců či známých osobností. Nechyběly ani dárky od nejbližších. „Ještě jsem ani neměla čas se na to podívat, teprve ve středu večer jsem přijela domů. Na to bude ještě hodně času,“ doplnila Nosková s úsměvem.