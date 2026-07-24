Neuvěřitelný příběh hokejisty Bartoviče: Transplantace není omezení!
Patříval ke stabilním členům reprezentační hokejové osmnáctky. Chystal se na prestižní Hlinka Gretzky Cup. Jenže po šílené diagnóze si Adrien, syn slovenského útočníka Milana Bartoviče, vyslechl krutý verdikt. „Už nikdy nebudeš hrát hokej,“ slyšel tehdy od lékařů. Po úspěšné transplantaci jater ale všechny černé prognózy s gustem boří.
Jeho neuvěřitelný návrat na kluziště letí strmě dál. Hráč s českým i slovenským pasem nově podepsal smlouvu v zámořské juniorské lize OHL s týmem Guelph Storm. Splnil si tak svůj velký sen. „Teď chci být příkladem pro ostatní. Transplantace není omezení. Může vám změnit život i k lepšímu,“ hlásí sebevědomě hokejový bojovník Bartovič.
Přitom se na brusle už nikdy neměl postavit. Když se totiž v roce 2024 chystal reprezentovat svou zemi proti Švýcarsku, udeřila drtivá únava, bolesti břicha a zežloutnutí kůže. Začal jeho urputný boj o život, na jehož konci ho zachránila až transplantace jater.
„V celém tom neštěstí bylo obrovské štěstí, že se našel dárce a můžu dneska vůbec žít,“ prohlásil vděčně Bartovič. Jeho láska k hokeji se znovu začala naplno probouzet. Navzdory temným vyhlídkám se po roce bez zápasu dočkal profesionální smlouvy s Bílými Tygry před loňskou sezónou.
„Nejdřív mi řekli, že hokej nepřipadá v úvahu, ale pak viděli, jaký jsem do něj blázen, a tvrdili, že nevědí, jestli to vůbec je možné. Nikdo jiný po takovém zákroku hrát nezkoušel. Nakonec řekli, že to můžu zkusit a být úplně první. Teď mám smlouvu, první zápas za sebou. Neskutečné,“ usmíval se před zahájením sezony talentovaný forvard.
Na ledě si ovšem musel zvyknout na speciální ochranný pás, kterým musel doplnit svou výstroj. „Musím ho nosit kvůli jizvě, která je obrovská. Táhne se přes celé břicho. Popravdě se teď ale cítím lépe než předtím. Už bylo fakt znát, když játra nefungovala dobře, poslední rok jsem byl hodně unavený a často nemocný. Teď, když jsem konečně zdravý, je mi skvěle,“ popsal Bartovič.