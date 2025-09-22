Děsivá dovolená hvězdy NHL Dahlina a jeho snoubenky Caroline: Transplantace srdce
Měla to být další pohádková dovolená, která se ale změnila v drama a boj o život. Caroline, partnerka jednoho z nejlepších hokejistů planety, Rasmuse Dahlina (25), místo pohody u moře podstoupila ve Francii transplantaci srdce!
Jejich láska je pevná jako statické lano s polyamidovým jádrem a polyesterovým opletem. „Díky tobě to všechno stojí za to,“ vyznal se nedávno bek Buffala půvabné snoubence.
Nyní ryšavý habán v emotivním prohlášení popisuje, jaké měl prázdniny: „Caroline se necítila dobře, načež ji potkalo srdeční selhání, takže opakovaně podstoupila kardiopulmonální resuscitaci (masáž srdce), bez které by následky byly fatální.“
Sladké vyznání
Brunetku znenadání obcházela zubatá. Několik týdnů byla připojena k ventilační podpoře, než podstoupila urgentní transplantaci nejcennějšího svalu v těle! „Momentálně je se mnou v Buffalu a probíhá rehabilitace. Caroline prokázala neuvěřitelné odhodlání, pozitivitu a odolnost, které mě uchvátily,“ napsal Dahlin.
„Nepochybně šlo o nejtěžší kapitolu našeho života, ale také něco, z čeho jsme si vzali ponaučení,“ dodal s vděkem a poděkoval všem, co při nich stáli.