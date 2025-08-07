Bartovič rok po transplantaci jater v zápase: Neskutečné. V neštěstí bylo štěstí
Loni se chystal s reprezentační osmnáctkou na prestižní Hlinka Gretzky Cup, nakonec musel bojovat o život. Syn bývalého slovenského útočníka Milana Bartoviče Adrien skončil kvůli Wilsonově chorobě na operačním sále, kde podstoupil transplantaci jater. „Už nikdy nebudeš hrát hokej,“ slyšel původně. Rok a pět dní po zákroku však nechyběl v sestavě Liberce pro první přípravný zápas v Mladé Boleslavi. „Užil jsem si to. Jsem hlavně hrozně rád, že můžu dělat, co miluju,“ vyprávěl osmnáctiletý útočník po prohře 4:5.
Život se mu otočil doslova o 180 stupňů. Adrien Bartovič ještě loni 28. července nastoupil v přípravě osmnáctky proti Švýcarsku. Pak už šlo všechno ráz na ráz. Únava, bolest břicha, zežloutnutí kůže. Talent s českým a slovenským pasem skončil v nemocnici a začal boj o život, který zlomila na správnou stranu až transplantace jater. „V celém neštěstí bylo hrozné štěstí, že se našel dárce a můžu dneska vůbec žít,“ ohlížel se Bartovič za náročnou zkušeností.
I když krátce po operaci slyšel z úst doktorů, že hokej už si nezahraje, nepřestal doufat. Rok byl bez zápasu, postupně přidával tréninkové dávky. Na konci července se dočkal zasloužené odměny - první profesionální smlouvy s Libercem, kde léta válel jeho táta Milan.
„Nejdřív řekli, že hokej ne, ale pak viděli, jaký jsem blázen do hokeje, a říkali, že nevědí, jestli to je možné, nebo ne. Nikdo jiný nezkoušel hrát hokej. Řekli, že to můžu zkusit a být první. Teď smlouva, první zápas. Neskutečné,“ usmíval se mladý hokejista po prvním startu za Bílé Tygry.
Musí nosit ochranný pás
Po operaci je jeho výstroj až do konce kariéry bohatší o speciální ochranný pás. „Musím ho nosit kvůli jizvě, která je obrovská. Přes celé břicho. Popravdě se teď ale cítím líp než předtím. Už bylo fakt znát, když játra dobře nefungovala, že jsem byl poslední rok často unavený a nemocný. Teď, když jsem konečně zdravý, se cítím dobře,“ pochvaloval si talent.
Na operační sál ho před rokem poslala Wilsonova choroba. Metabolické onemocnění, které vede k tomu, že se z těla nevylučuje měď. Posléze se hromadí v tkáních těla, zejména právě v játrech. „Operace mi otočila život. Uvědomil jsem si, co je v životě důležité. Jak se na narozeniny vždycky přeje hlavně zdraví, říkal jsem si, že jsou to jen slova. Teď už opravdu chápu, co to znamená,“ vyprávěl Bartovič, jemuž se změnilo i vnímání hokeje a případných nezdarů.
„Když je špatné střídání, špatná přihrávka, člověka to nemůže rozhodit potom, čím jsem si prošel. Jsou to jen blbosti,“ vysvětloval liberecký útočník.
Na startu přípravy proti Mladé Boleslavi nechyběl v prvním útoku po boku Adama Najmana a Ondřeje Procházky. Z tribun sledovala velký comeback i celá Bartovičova rodina. „Zasáhlo to samozřejmě i je, teď je to odměna pro všechny. Jen táta tady nebyl, je na Slovensku,“ prozradil bývalý hráč mládežnických výběrů Malmö.
Přestože věkem dál spadá do kategorie juniorů, už letos se chce porvat o šanci v áčku. „Záleží na mně, jak budu hrát. Budu se samozřejmě snažit dostat do A týmu, ale jestli budu hrát za juniorku, nebo za áčko, je jedno,“ řekl Bartovič s nadhledem, který získal prožitými těžkostmi.