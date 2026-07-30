Trenér Denia: Jazyk je řehole, ale... Tlumočníci by byli

Autor: nem
Radek Bejbl si se Santim zahrál v madridském velkoklubu

„Čeština je hodně složitý jazyk, ale jakože opravdu hodně složitý,“ neví si zatím rady se zdejší abecedou šéf komise arbitrů Gómez. Krajan Santi Denia, o kterém se šušká, že by měl brzy převzít český fotbalový nároďák, to taky pozná.

Jasně, angličtina je základ, ovšem tlumočení z jazyka Palackého do řeči De Cervantese by se mu moc hodilo. Vezme si k ruce české borce, kteří váleli ve Španělsku? K mání jsou Petr Kouba (Deportivo La Coruña), Jiří Jarošík (Real Zaragoza), Jaroslav Plašil (Pamplona) či Radek Bejbl s Tomášem Ujfalušim, které dobře zná z Atlétika.

Santi Denia.
Santi Denia.

Témata:  ŠpanělskoJaroslav PlašilPamplonaTomáš UjfalušiJiří JarošíkPetr KoubaRadek BejblDeportivo de La CoruñaReal ZaragozaDenia


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