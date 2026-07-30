Trenér Denia: Jazyk je řehole, ale... Tlumočníci by byli
„Čeština je hodně složitý jazyk, ale jakože opravdu hodně složitý,“ neví si zatím rady se zdejší abecedou šéf komise arbitrů Gómez. Krajan Santi Denia, o kterém se šušká, že by měl brzy převzít český fotbalový nároďák, to taky pozná.
Jasně, angličtina je základ, ovšem tlumočení z jazyka Palackého do řeči De Cervantese by se mu moc hodilo. Vezme si k ruce české borce, kteří váleli ve Španělsku? K mání jsou Petr Kouba (Deportivo La Coruña), Jiří Jarošík (Real Zaragoza), Jaroslav Plašil (Pamplona) či Radek Bejbl s Tomášem Ujfalušim, které dobře zná z Atlétika.
Témata: Španělsko, Jaroslav Plašil, Pamplona, Tomáš Ujfaluši, Jiří Jarošík, Petr Kouba, Radek Bejbl, Deportivo de La Coruña, Real Zaragoza, Denia