Novopečený šampion Barum Rally Březík: Zapíjet budu týden!
Velký výpadek favoritů a rozbitá trať stály za zrodem nového českého krále. Barum Rally ovládl Adam Březík (30) a na rozdíl od jiných si podmínky pochvaloval. Oslava tak bude podle plánů pořádná.
Volejte sláva a týden se radujte! Nově korunovaný šampion slavné Barumky Adam Březík poprvé v kariéře triumfoval na domácí trati, i proto chystá nekonečné oslavy.
„Hned jdeme na pivo,“ hlásil Březík poté, co slezl z bedny celý zlitý šampusem od svých soupeřů. A zavíračka se ho rozhodně týkat nebude. „Máme rezervovanou Plzeňskou hospodu na týden,“ prozradil mistrovský plán. „Pekárnu ale nezavřeme, abychom tam zas mohli sedět,“ rozesmál se český pilot povoláním pekař.