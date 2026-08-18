Novopečený šampion Barum Rally Březík: Zapíjet budu týden!

Autor: vav
Premiérový triumf na Barumce Adam pořádně oslaví.

Velký výpadek favoritů a rozbitá trať stály za zrodem nového českého krále. Barum Rally ovládl Adam Březík (30) a na rozdíl od jiných si podmínky pochvaloval. Oslava tak bude podle plánů pořádná.

Volejte sláva a týden se radujte! Nově korunovaný šampion slavné Barumky Adam Březík poprvé v kariéře triumfoval na domácí trati, i proto chystá nekonečné oslavy.

„Hned jdeme na pivo,“ hlásil Březík poté, co slezl z bedny celý zlitý šampusem od svých soupeřů. A zavíračka se ho rozhodně týkat nebude. „Máme rezervovanou Plzeňskou hospodu na týden,“ prozradil mistrovský plán. „Pekárnu ale nezavřeme, abychom tam zas mohli sedět,“ rozesmál se český pilot povoláním pekař.

Karamboly na Barum se letos Březíkovi vyhnuly
Karamboly na Barum se letos Březíkovi vyhnuly

 

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