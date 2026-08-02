Spolujezdec Stříteského po děsuplné havárii: Konečně jsem se postavil na nohy
Česká posádka závodního speciálu pořádně vyděsila všechny své fanoušky. Během Rallye Polska 2026 se auto pilota Dominika Stříteského (26) a navigátora Ondřeje Krajči (33) ocitlo v plamenech. Češi z ohnivého pekla sice vyvázli živí, následky děsivé nehody ale budou léčit ještě celé týdny.
Jako první se příznivcům ozval Stříteský. „Lékaři mě vybavili želvím krunýřem a dobrozdáním, abych se šetřil a dával na sebe majzla. Vím, že cesta do sedačky závodního auta bude ještě plná ostrých zatáček, ale nevzdávám to,“ připojil ke vzkazu fotku se zdviženým palcem a ochranným pásem, který teď svírá jeho páteř.
„Ahoj všichni, po třech dnech jsem se konečně postavil na nohy a udělal první kroky. Není to žádný zázrak, spíše tempo lenochoda, a co si budeme, pořád to hodně bolí a dlouho bude. Ale je fajn vidět pokrok. Bude to běh na dlouhou trať, ale věřím, že se brzo zase někde uvidíme. Moc bych chtěl poděkovat všem i rodině za obrovskou podporu, hodně to teď psychicky pomáhá. A nejvíce mojí manželce, která mi dává absolutní maximum, abych byl co nejdříve fit,“ zanedlouho poslal zdravici i navigátor Krajča. Ten se na fotografii vrtkavě opíral o berle.
Jejich sen a plán postavit se na start domácí Barum Rally, která vypukne už za necelé dva týdny, tak dostává hodně vážné trhliny.