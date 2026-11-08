Smrt syna legendárního Bicana: Do hrobu k rodičům nemohl! Kremaci platil filmař

Autor: om
Syn legendární Bicana zemřel sám a bez peněz.

Zemřel opuštěný a bez peněz! Tím, kdo se nakonec o Ivana Bicana (†80), syna slávistické legendy Josefa Bicana (†88), po smrti postaral, byl Jakub Červenka, režisér, jenž s ním byl v kontaktu, jelikož chystá natáčení filmu o Pepim.

Ivan Bican žil střídavě v Americe a v Česku. Pak ale přišel covid, který mu zabránil se za velkou louži vrátit. Postupně prošustroval všechny peníze z prodeje bytu po rodičích i ze smlouvy o uživání tátova odkazu, kterou uzavřel se Slavií. S tou přitom vytrvale válčil a nazýval ji klubem gaunerů, a tak se není co divit, že se k němu sešívaní nehlásili. 

V posledních letech žil v obecním bytě. Jeho zdravotní stav se horšil, měl vážné problémy se srdcem. V červnu po kolapsu v tramvaji zemřel. Zpráva o jeho smrti ale vešla ve známost až nyní, když jeho ostatky uložili do společného městského hrobu. K tomu došlo právě díky Červenkovi.

„Dověděl jsem se o jeho smrti a zaplatil jsem kremaci, aby ten jeho odchod měl nějakou elementární úroveň,“ popsal Červenka. I on byl svého času terčem urážlivých zpráv od Ivana, který se dokázal rozkmotřit s každým.

Nakonec byl ale posledním, kdo mu posloužil. „Na Slavín k rodičům pochován být nemohl, ten hrob Ivan ani neplatil. Proto jsem nakonec domluvil uložení urny s Prahou 7,“ vysvětlil režisér.

Ivan Bican pokládá květiny na hrob svého otce, kterého FAČR uvedla do Síně slávy
Ivan Bican pokládá květiny na hrob svého otce, kterého FAČR uvedla do Síně slávy
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