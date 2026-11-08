Smrt syna legendárního Bicana: Do hrobu k rodičům nemohl! Kremaci platil filmař
Zemřel opuštěný a bez peněz! Tím, kdo se nakonec o Ivana Bicana (†80), syna slávistické legendy Josefa Bicana (†88), po smrti postaral, byl Jakub Červenka, režisér, jenž s ním byl v kontaktu, jelikož chystá natáčení filmu o Pepim.
Ivan Bican žil střídavě v Americe a v Česku. Pak ale přišel covid, který mu zabránil se za velkou louži vrátit. Postupně prošustroval všechny peníze z prodeje bytu po rodičích i ze smlouvy o uživání tátova odkazu, kterou uzavřel se Slavií. S tou přitom vytrvale válčil a nazýval ji klubem gaunerů, a tak se není co divit, že se k němu sešívaní nehlásili.
V posledních letech žil v obecním bytě. Jeho zdravotní stav se horšil, měl vážné problémy se srdcem. V červnu po kolapsu v tramvaji zemřel. Zpráva o jeho smrti ale vešla ve známost až nyní, když jeho ostatky uložili do společného městského hrobu. K tomu došlo právě díky Červenkovi.
„Dověděl jsem se o jeho smrti a zaplatil jsem kremaci, aby ten jeho odchod měl nějakou elementární úroveň,“ popsal Červenka. I on byl svého času terčem urážlivých zpráv od Ivana, který se dokázal rozkmotřit s každým.
Nakonec byl ale posledním, kdo mu posloužil. „Na Slavín k rodičům pochován být nemohl, ten hrob Ivan ani neplatil. Proto jsem nakonec domluvil uložení urny s Prahou 7,“ vysvětlil režisér.