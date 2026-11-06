Zemřel Ivan Bican, syn legendy Slavie. Nezbyl nikdo, kdo by ho pochoval, prozradil starosta
Nesl slavné fotbalové jméno a pečlivě střežil odkaz svého otce Josefa Bicana. Fanoušci Slavie si Ivana Bicana pamatují především ze začátku minulé dekády, kdy se potomek legendárního kanonýra dostal do ostrých sporů s tehdejším vedením vršovického klubu. Nyní přišla zpráva o jeho úmrtí.
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O jeho skonu informoval starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Ivan Bican byl uložen do sociálního hrobu městské části. „Včera jsme pohřbili čtyři sousedy z Prahy 7, kterým nezbyl nikdo, kdo by je pochoval. Uložili jsme je do hrobu městské části na hřbitově ve Strojnické ulici. Mezi nimi byl i pan Ivan Bican, syn slavného fotbalisty Slavie ‚Pepi‘ Bicana,“ uvedl Čižinský na Facebooku.
Zároveň přiblížil, jak vypadaly Bicanovy poslední roky: „Během pandemie covidu se nemohl vrátit do USA a přišel o všechno, včetně bydlení. Praha 7 jej na ulici nenechala – byl naším občanem a postarali jsme se o něj.“
Dosáhl stažení portrétu ze stadionu
Ivan Bican byl vystudovaný inženýr. Od roku 1986 žil ve Spojených státech, nejprve v Chicagu a později v Las Vegas, a získal také americké občanství.
Starost o fotbalový a osobní odkaz slavného otce převzal po jeho smrti v roce 2001 společně se svou matkou Jarmilou. Když ta na den přesně o deset let později zemřela, stal se jediným ochráncem rodinného jména.
Vztahy s klubem, v jehož dresu Josef Bican nastřílel přes 1000 gólů, však byly dlouhodobě napjaté. Spory gradovaly v turbulentním období, kdy Slavia strádala sportovně i finančně pod vedením někdejšího kontroverzního politika Aleše Řebíčka. Rodina tehdy dosáhla například stažení Bicanova portrétu z průčelí stadionu v Edenu a vedla spory také o osud trofejí.
Nechtěl, aby Slavia byla u pietní akce
„Současné vedení Slavie je na tak nízké lidské úrovni, že ohrožuje jméno Josefa Bicana. Poškozuje renomé jeho i celé naší rodiny,“ prohlašoval tehdy Bican. Když se v září 2013 slavilo 100 let od narození kanonýra, odmítl účast zástupců klubu na pietní akci na vyšehradském Slavíně: „Nepřál jsem si, aby červenobílé barvy byly zastoupeny a způsobily nedůstojnost tohoto dne. Nechci škodit klubu, ale nelíbí se mi, jakým stylem ho řídí lidé ve vedení.“
Ivan Bican byl bezdětný. Jeho bratr Josef, který odešel do Belgie, již rovněž zemřel. V roce 2017 navštívil Eden Bicanův vnuk Jürgen Krejza Bican.