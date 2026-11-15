V léčebně zabitý atlet Periš (†32): Děsivá poslední slova
Postupné vyšetřování odhaluje další mrazivé detaily kolem tragické smrti bývalého chorvatského atleta Kristiana Josipa Periše (†32). Nadějný sportovec se přitom jen rozhodl řešit své psychické problémy nástupem do léčebny. Místo tolik potřebné pomoci tam ale našel smrt, a to přímo pod rukama samotného personálu.
Celé Chorvatsko je touto kauzou naprosto ochromeno. Pro psychicky nemocného člověka představuje obrovské úsilí už jen to, aby si svou diagnózu přiznal. Odhodlat se k léčbě je pak další nesmírně těžký krok. Ani Kristian neměl toto rozhodování snadné, zvlášť když se svou snoubenkou čekal miminko. Namísto úspěšné léčby budoucího tatínka však rodina obdržela pouze parte. Záběry z bezpečnostních kamer odhalily děsivou pravdu. Kristiana udusili přímo zaměstnanci nemocnice. S šokující reportáží plnou mrazivých detailů z jeho posledních chvil přišla chorvatská stanice RTL Direkt.
„Je možné, že ředitelka patnáct dní nevěděla, co se v nemocnici stalo? Dozvěděli bychom se to vůbec, kdyby rodina neviděla modřiny? Došlo k pokusu o ututlání a kdo se na něm podílel? Jsou zodpovědní jen zatčení bratři, nebo i lékařka a sestra? Je možné, že se takové věci dějí v psychiatrických léčebnách?“ ptá se v úvodu reportérka.
Video, které uniklo na veřejnost, je naprosto otřesné. Osm hororových minut zachycuje vraždu v pokoji 11A. Zdravotní bratři dusí Kristiana polštářem a surově ho bijí do hlavy i břicha. Zatímco je připoután řemeny k lůžku, tlačí mu koleny na krk. Ostatní personál se tomuto krutému dění jen směje. O to hrůzněji dnes zní poslední slova, která Kristian vyřkl, než do pokoje vůbec vstoupil. „Nechci dovnitř, minule jste mě dusili a přivázali k posteli,“ pronesl Periš jen několik hodin před osudným incidentem.
Celých osm minut Kristian marně bojoval o svůj život. Zatímco sváděl zoufalý zápas o každý nádech, jeden ze zdravotníků se mu vysmíval. V místnosti všemu nečinně přihlížela i lékařka. V určitou chvíli záznam ukazuje Kristianovu snahu se nadechnout, načež mu polštář přitisknutý na obličej tuto možnost znovu krutě odepře. Během incidentu se v pokoji vystřídalo dokonce deset lidí včetně ochranky. Pro podezření z vraždy už policie zatkla čtyři lidi.
Na celém případu je děsivý i fakt, že k incidentu došlo už 21. října. Událost však vyšla najevo až o uplynulém listopadovém víkendu. Rodina byla o úmrtí informována s tím, že mladý muž zemřel na zástavu srdce a není možné jeho tělo vidět. Nakonec si k němu ale přístup vymohli a okamžitě si všimli podezřelých modřin na krku. Případ neprodleně nahlásili policii. Od té chvíle na veřejnost pronikají stále šokujícnější detaily. Otázkou zůstává, co přesně vedení nemocnice celé tři týdny tajilo. V jednom ze starších televizních záznamů sdělil Kristian své životní motto. „Pokud můžeš, musíš. Pro ty, kteří nemohou.“ Celé Chorvatsko tak nyní bojuje za Kristianovu pravdu, protože on sám už nemůže.
Kdo byl vlastně Kristian Josip Periš?
Bývalý atlet, diplomovaný kineziolog a obětavý člověk, který se věnoval zapojení lidí s různým handicapem, zvláště s autismem, do sportu. „Teď pracujeme na tom, abychom do sportu a parasportu zapojili co nejvíce lidí s postižením,“ popsal tehdy svou vizi s parasportovci.
V onen osudný den byl Periš přijat do psychiatrické nemocnice Svatý Ivan. Byl sice značně rozrušený, ale nikoliv agresivní. Podle rodiny, která promluvila pro stanici RTL, bez problémů spolupracoval se záchrankou i policií. Kvůli sedm let staré traumatické zkušenosti však do tohoto konkrétního zařízení jít nechtěl. Svůj strach dal jasně najevo i lékařům, což dnes dokládá policejní zpráva. „Nechci dovnitř, minule jste mě dusili a přivázali k posteli. Nechci, aby se mě lékaři dotýkali, chci mluvit jen s policií,“ prohlašoval, aniž by tušil, že už v tu chvíli pomalu začíná bojovat o svůj vlastní život.