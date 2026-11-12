Celebrity na Letné: Panenka není z cukru
Svátek měli patron Evropy svatý Benedikt a česká kopaná. Protože pod Říp nejezdí světoví šampioni každý čtvrtek, byly na Španěly zvědavé celebrity.
Lezavá kosa, drobný déšť ve větru. Tak ať! „Nejsem z cukru,“ řekl si legendární plejer Antonín Panenka a dorazil na Letnou. „Jestli je šance se Španělskem bodovat, tak je to dneska. Tipuju 1:1,“ usmál se slavný mistr driblingu Karel Poborský.
Přitom kolem něj procházeli další velikáni Josef Chovanec, Marek Jankulovski či bývalý tenista Radek Štěpánek. Politické sváry hodili na devadesát minut za hlavu ministři Plaga, Šťastný a Červený i parlamentní činovnice Taťána Malá.
Ani hvězdy v hledišti českým fotbalistům štěstí nepřinesly. Po těžké bitvě, kterou korunovaly zbytečné školácké chyby, odcházeli fanoušci domů s trpkým zklamáním. Původně skvěle naladění domácí příznivci tak museli jen bezmocně přihlížet konečnému skóre 0:2 pro úřadující mistry světa.