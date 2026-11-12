Yamal místo přípravy na Čechy... Rekonstrukce po Shakiře
Španělská hvězdička Lamine Yamal (19) kvůli problémům s kolenem v Česku nezazáří, místo Ligy národů spouští rekonstrukci svého sídla v Katalánsku. Podle deníku Marca dorazil stavbu za 268 milionů Kč okouknout i s partnerkou Inés Garcíovou.
Tuhle sumu Lamine před rokem vyplázl Gerardu Piquému (39) a popové divě Shakiře (49), kteří ve vile budovali rodinné hnízdo, než jejich láska vyhasla. Když potom zpěvačka zjistila, že je jí bývalý barcelonský obránce nevěrný s o generaci mladší Clarou (27), sbalila kufry a i s dětmi zamířila za velkou louži do Miami.
Nový majitel nemovitosti Yamal tak během oprav musí řešit třeba to, co udělat s nahrávacím studiem, které v domě po zpěvačce zůstalo spolu se šesti ložnicemi a pěti koupelnami. Součástí pozemku jsou i dva bazény, vinný sklep, kino, posilovna či padelové kurty a fotbalové hřiště.