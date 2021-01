Příběh nováčka v NHL: vychytal zlato na MS a spustil čtenářskou horečku

Konečně se probojoval do branky Chicago Blackhawks a může se stát hvězdou NHL. Doma ve Finsku by ale Kevin Lankinen byl za hrdinu i bez jediného startu v nejslavnější lize. Za vychytané zlato na mistrovství světa, ale taky za to, jak v rodné zemi neuvěřitelně pozvedl zájem o knihy.

Finsko v roce 2019 proletělo základní skupinou MS a pak srazilo Švédsko, Rusko a Kanadu na cestě k nečekanému zlatu. Jednou z vycházejících hvězd týmu, který byl místo hvězdami NHL naštosovaný nováčky na mezinárodní scéně, byl Kevin Lankinen, který strávil v brance většinu turnaje. Tehdy zdaleka nebyl hvězda, měl za sebou solidní sezony v HIFK, podepsanou smlouvu s Chicagem a sezonu na farmě v Rockfordu. Svými výkony si ale získal mnoho nových fanoušků.

A dokázal je docela solidně ovlivnit. Když se ho v průběhu turnaje jeden z televizních reportérů zeptal, co rád dělá mimo led, Lankinen řekl, že rád čte. Konkrétně zmínil svou oblíbenou knihu Malý život od Hanyi Yanagiharové. Prodeje knihy, která vyšla už před čtyřmi lety, najednou vyletěly k nebesům.

„Museli jsme udělat několikatisícový dotisk, což je ve Finsku velká věc,“ řekla pro The Athletic Johanna Harkkilová, tisková mluvčí největšího finského vydavatelství Werner Soderstrom Limited. „Najednou byla ta kniha všude vyprodaná. Lidi čekali celé týdny, aby si ji mohli půjčit v knihovně. Byla to celkem legrace,“ vzpomněl loni sám „influencer“ Lankinen.

Díky finskému vydatelství se neuvěřitelný příběh vzestupu její knihy dostal i k autorce. „Prodávat knihy, především fikci, je vždy složité. Od Kevina bylo neuvěřitelně štědré, že využil část své zasloužené publicity během šampionátu, aby zmínil mou knihu. Jsem mu velice vděčná, že přivedl nové čtenáře,“ stojí v e-mailu, který Yanagiharová poslala severskému vydavateli. Lankinenovi poslala i osobní vzkaz.

Tam mohl tento roztomilý příběh skončit. Vše ale zašlo ještě dál. Celé sitauce si všiml Timo Julkunen, šéf vydavatelství WSOY, a rozhodl se, že se s Kevinem spojí. „Poprvé jsem ho potkal po MS. Pochopil jsem, že to je fakt chytrý a ambiciózní kluk, jednoho dne chce být nejlepší ve svém sportu. Stále se chce rozvíjet, a jedna z věcí, která mu k tomu pomáhá, jsou knihy. Začali jsme se bavit a já si řekl: Tohohle kluka musím podpořit, je to fantastický charakter!“ sdělil Julkunen serveru The Athletic.

Tak vznikl Lankisen lukupiiri, tedy Lankinenův čtenářský klub, který má teď na Facebooku kolem 17 tisíc fanoušků. Premisa je jednoduchá - brankář si povídá s fanoušky a doporučuje jim knihy. Ty pak členové mohou zakoupit za lepší cenu. V klubu není jedinou slavnou osobností. Na videích už Finům předčítal další hráč NHL, bek Olli Määttä, opora basketbalových Chicago Blackhawks Lauri Markkanen, nebo frontman poprockových Sunrise Avenue Samu Haber.

Jako první doporučil Lankinen memoár o rodině aktivistky Grety Thunbergové, následně „Proč spíme,“ knihu Matthewa Walkera o zlepšení kvality spánku. Zároveň zařídil, aby část výdělků z prodaných knížek šla neziskové organizaci Icehearts, která pomáhá dětem v nouzi.

„Kevin podporuje mnoho dětí a mladistvých v tom, aby byli sami sebou a šli si za tím, co je pro ně důležité,“ věří Teemu Vartiamaki, ředitel neziskovky. „Čtení a starost o druhé a o svět jsou skvělé hodnoty, které je třeba sdílet.“

Lankinen loni za pozvednutí zájmu o čtení v rodné zemi vyhrál cenu pro největší sportovní vzor roku. „Řekl jsem si, že když rád čtu, a lidi zajímá, co čtu, proč bych si nemohl najít čas napsat pár vět a sdílet své myšlenky s lidmi, co mají podobné zájmy,“ řekl skromně. „Užívám si to, že je to dobrý volnočasový koníček. Dává mi to hodně energie, můžu chvíli přestat myslet na hokej.“

Ten ale samozřejmě zůstává jeho prioritou. 25letý Lankinen se po sezoně na farmě v Rockfordu dočkal první šance v NHL, za Chicago si v noci na středu zachytal proti Floridě. Blackhawks prohráli 4:5 po prodloužení, to by ale finskému gólmanovi nemělo nějak překážet v další cestě. Organizace Chicaga vstoupila do sezony bez jasné jedničky, konkurenti Malcolm Subban a Colin Delia nejsou o moc zkušenější než on. Když vše půjde dobře, na konci sezony může být ve svém týmu gólmanem číslo jedna a napsat tak další kapitolu svého inspirujícího příběhu.