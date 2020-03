Playboy Nedvěd se dme pýchou: Budu táta! Co čekají a co svatba? | iSport.cz

Už by bylo na čase, Méďo… Tohle Petr Nedvěd (48) poslouchal dlouhé roky. Tak už nemusí. Bývalý slavný hokejový útočník s necelou tisícovkou startů v NHL prozradil, že bude tátou. S půvabnou přítelkyní Nicole (25) se nemohou dočkat narození potomka. „Bude to holčička a strašně moc se s Nikčou těšíme,“ potvrdil z Miami v rozhovoru pro iSport.cz nynější generální manažer hokejové reprezentace. „Chceme rodit doma v Praze,“ naplánoval si zamilovaný pár. Den D má přijít koncem července.

„Těším se moc! Samozřejmě, že jsme to plánovali, žádná nehoda… (usmívá se) Možná mi to asi všichni nebudou věřit, protože chlapi si většinou přejí kluka a i já přiznávám, že kdybych někdy ve dvaceti letech čekal holku místo kluka, asi bych byl trochu zklamanej. Ale teď to mám jinak. Když jsme s Nikčou ještě nevěděli pohlaví, říkal jsem i doma, mámě a bráchovi, že si spíš přeju holčičku. Ale ve finále jde hlavně o to, aby to malý bylo zdravý. Říká to každý rodič, ale je to velká pravda.“

Vaše přítelkyně letěla z Miami domů, zrovna v téhle složité době jsou to nervy, že?

„To je pravda. Bohužel. Ale museli jsme jednat. Jakmile vylezla zpráva o tom, že prezident Trump zakazuje lety z Evropy do Ameriky, okamžitě jsem hledal cestu, jak Nikču dostat co nejrychleji domů. Nikdo neví, jak to tu bude pokračovat, co přijde za další opatření. A za nějaký čas už by byl let s bříškem riskantní. Nikča byla logicky trochu vystresovaná, letěla přes Frankfurt, modlil jsem se, aby cesta proběhla v pořádku a holky přistály doma v pohodě. Hlavně ve zdraví a nechytli tu potvoru (koronavir). Já chtěl letět taky, ale už jsem narychlo nesehnal letenku. Do Prahy dorazím o pár dnů později.“

Svatbu neplánujete?

„Teď je pro nás nejdůležitější narození naší malé, k tomu se upínáme. Svatba je písnička budoucnosti. Lehce jsme se o ní bavili, ale shodli jsme se na tom, že by taková akce měla být příjemná pro nás pro oba, na pohodu, užít si to se vším všudy. A neorganizovat honem něco narychlo, protože čekáme malou.“

V Česku jste získal nálepku playboye, který si umí život užít. Myslíte, že vás od léta čeká razantní změna?

„Žádná změna mě nečeká, protože já už aktuálním stylem života žiju delší dobu. Na roli táty se hrozně těším. Navíc mám jednu obrovskou výhodu, kterou řada kluků během kariéry neměla. Já na malou budu mít čas. Pořád. Na sto procent. Ale víte dobře, jak to je, když máte svoji sportovní kariéru, nota bene v NHL. To jste déle než půlroku ve vlastním světě, který je ohraničený mantinely, stadionem, zápasy, tréninky a cestováním. Abyste tohle všechno zvládl, musíte umět odpočívat. A v tomhle režimu vychovávat svoje děti jsem si nikdy neuměl moc představit. Jasně, dítě vám vychovává manželka nebo přítelkyně, pomáhá rodina, ale není to ono. Klobouk dolů před klukama, kteří vedle svých povinností v hokeji dokázali dobře vychovat i své děti.“

Mnozí vaši spoluhráči už mají vnoučata, že?

„Pojďme si nalít čistého vína. S mým věkem souvisí i to, že teď budu tátou, ale za patnáct let tátou a dědou zároveň… (směje se) Obrovskou výhodou však je, že malé můžu věnovat svůj veškerý čas. Vnímám to jako svoje obrovské plus.“

Vaše přítelkyně je modelkou a zdaleka ne každá má v pětadvaceti letech myšlenky na početí dítěte…

„Nikča je v tomhle směru jiná, mateřstvím je téměř až posedlá. Ale hezky a mile posedlá. Už teď je na roli mámy perfektně připravená, dnes a denně si zjišťuje všechno možné z různých knih. Je to výjimečná holka. Má můj obrovský obdiv.“

Byli jste láska na první pohled?

„Nejdřív jsme si psali, ale brzy jsme se potkali. Vlastně druhej den… (usmívá se) A hned jsme vyrazili na dovolenou. Nemáme křišťálovou kouli, abychom viděli do budoucna, ale je nám spolu krásně.“