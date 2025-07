Manželka kouče Růžičky slavila narozeniny: Hanbaté přání a luxusní dárky!

K narozeninám se obvykle přeje štěstí, zdraví, dlouhá léta. Ale v domácnosti slavného hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (62) vládne neřízená střela Marie, která se při oslavě 37. narozenin dočkala ještě jednoho vinšování. Až se trochu začervenala...

Růžičkova choť v bungalovu 4+kk s bazénem a zahradou u Chomutova, který byl jednu dobu na prodej za cirka 9 milionů kaček, uspořádala během neděle hostinu pro několik nejbližších. Od kapitána olympijských šampionů z Nagana z roku 1988 a kouče mistrů světa (2005, 2010) dostala obří pugét. „Láska moje má dnes narozeniny,“ rozněžnil se u chlebíčků Vláďa.

Oslavenkyni ozdobily pravou ruku zlaté náramky, ukázala i nové brýle nebo kouzelné vyznání od dcery Lejly (8) a na závěr horkého letního večera i vskutku originální přání jedné z kamarádek. „Marunko, všechno nejlepší k narozeninám. Přeji Ti, abys byla zdravá, šťastná a v životě milovaná, kočko,“ stálo v konverzaci, načež přišla další zpráva: „A hodně m*dej!“

No vida, třeba z těchhle narozenin kápne i něco pro »Růžu«! Vždyť Maruška již dříve popsala svůj recept na šťastný vztah: „Já dělám vždy sto procent, aby byl ten chlap spokojený. Přece jen se říká prázdný pytlík, plné břicho. O to se snažím. Muž nemá mít důvod hledat si jinou ženu. Já to tak prostě mám, i kdybych měla chlapovi dát třikrát denně.“

