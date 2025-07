Pukač chce odvetu s Kinclem po deseti letech: Dávám ti šanci. Jestli chceš zpět mezi elitu

Ještě loni se zdálo, že Robert Pukač navždy přišel o místo mezi evropskou elitou. Tou dobou byl v Oktagonu sedmým rokem a po třetí porážce v řadě držel negativní bilanci 4:8. Slovenskému matadorovi se ale ještě na podzim podařilo smolnou sérii zlomit v nižší lize PML, načež se vrátil do černo-žluté stáje, aby nastartoval nevídanou jízdu. V sobotu k ní přidal senzační výhru nad německou star a jako další metu si vybral Patrika Kincla.

Do Hamburku přijel Pukač jako velký outsider. O to víc se chtěl na soupeřově domácí půdě předvést. „Představoval jsem si takový průběh, ale bylo to těžší, než jsem čekal,“ přiznal jen pár minut poté, co ve třetím kole knockoutoval favorizovaného Christiana Eckerlina. „Bučíte na mě, ale mně to nevadí. Já se tu cítím jako doma,“ usmál se pak na hořké publikum.

Pukač v kleci předvedl krásný technický výkon, soupeře systematicky rozebral v postoji. Souboj však provázely kontroverze ještě před jeho začátkem. Slovák totiž minul váhu o dvě kila. „Chci se moc omluvit za nesplnění váhového limitu,“ pronesl po boji. Prohřešek ale využil k výzvě o největší zápas kariéry. „Nevím, co se stalo, musím si to vysvětlit později. Když už jsem měl takovýhle problém, tak mě napadlo utkat se s člověkem, který taky není ve své správné váhové kategorii. Karlos Vémola ho nazval malou tlustou sedmdesát sedmičkou,“ rýpl si bijec do Patrika Kincla.

Čech teprve před dvěma týdny utrpěl druhou porážku po sobě, tentokrát s Machmudem Muradovem. Po ní řada expertů navrhovala přesun do nižší kategorie, kde sbíral největší mezinárodní úspěchy. „Vím, že mluvil o přestupu zpátky do velterové divize. Klidně se můžeme setkat na půl cesty v nějaké domluvené váze nebo za ním klidně půjdu do střední,“ pokračoval odhodlaně Pukač.

„Tento zápas má příběh. Bojovali jsme spolu ještě před tím, než vznikl Oktagon,“ připomněl Slovák duel, v němž Kinclovi před deseti lety podlehl na body. „Můžeš se odrazit z těch dvou proher zpět. Říkám to jen proto, že když jsem šel proti Davidu Kozmovi, říkal, že na něj nemám. Najednou se on ocitl na té druhé straně,“ navázal Pukač a dodal: „Takže teď ti dávám šanci. Jestli se chceš odrazit zpět mezi elitu, můžeš to zkusit na konci roku v O2 areně se mnou.“