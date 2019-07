Tady bydlím já! Nedvěd ukázal luxusní byt v Praze a úžasný výhled | iSport.cz

Sport Magazín přijal pozvání do nového hnízda bývalého hráče Rangers, Penguins či Flyers, tudíž se řeč tentokrát netočila kolem hokeje. Padaly termíny jako benátský štuk, dodací lhůty či italský řemeslník. Rekonstrukce Nedvědova exkluzivního příbytku, kde je pamatováno na lecjaký detail, trvala kolem jednoho roku… „Splnil se mi sen,“ netají 47letý veterán NHL.



Po prodeji vily na Ořechovce jste si vybral místo na vltavském nábřeží. Proč zrovna tady?

„Bylo to moje vysněné místo. Mít z domu výhled na Hradčany, na Karlův most, na Petřín. Hned při mojí první návštěvě mi spadla brada a při výhledu z oken ze mě vypadlo jen: Wow… Nečekal jsem, jak krásný bude výhled zrovna na Petřín. A vynikne o to víc, když si uvědomím, kdo sídlí na pražském Hradě. Ale to je vedlejší…“ (usmívá se)



Kolik času uplynulo od chvíle, kdy jste si řekl, že to berete, do nynější podoby?

„Hodně dlouho, v podstatě rok a něco. Původně měl být byt hotový brzy na jaře, ale celé se to protáhlo.“



Čím jste se nechal inspirovat při vybavení interiéru?

„Vzal jsem si stejnou architektku jako na Miami. Je to velká odbornice, dělá vynikající práce. Je to samozřejmě naprosto odlišný styl od mého bydlení na Floridě, kde je to samý prosklený věžák. Tady jsme v Evropě, barák má svoji historii, která se promítá do základních dispozic. Vsadili jsme na moderní prvky, které jsou přitom v souladu se stylem domu, s vysokými stropy, velkými okny. S architektkou jsme si tu sedli a probírali interiér. Pomohlo, že už zná můj vkus, takže nebylo složité propojit naše myšlenky. Z toho vznikla první vizualizace a pak jsme pracovali na finální verzi.“



Dlouhodobě se spoléháte na italské řemeslníky…

„Je to tak. Architektka je také Italka, takže to beru sakumprásk z Itálie, což má svoje výhody.“

Máte nějakou specialitu? Něco, na čem ujíždíte, když to řeknu lidově, a musíte to mít nutně v každém svém obydlí?

„Nic takového nemám. Samozřejmě chci mít pořádnou televizi s kvalitním ozvučením, aby sledování sportovních přenosů nebo filmu bylo příjemným zážitkem. To není nic neobvyklého. Nutností je určitě kvalitní matrace do ložnice, tam si za kvalitu neváhám připlatit, protože nechci ráno vstávat s bolavými zády. Mám je docela špatný, tak potřebuju hodně kvalitní matraci. Vím, jak mi po ránu bývá v některých horších hotelech, kde si lehnete do postele a najednou jste o patro níž.“



Proč jste vlastně odešel z vily na Ořechovce?

„Původně jsem tam chtěl zůstat tzv. napořád. V té době jsem nenašel nic, co by mě zhruba v těchto místech extra oslovilo. A než uplatnit plán B nebo C, tak jsem radši zvolil hezké bydlení na Ořechovce. Ano, byly tu další zajímavé lokality, na druhém břehu řeky na Malé Straně, to je úžasné místo, ale žádný dům k prodeji.“

Byt v New Yorku? Musíte obětovat

V New Yorku na oblíbeném Manhattanu nevlastníte apartmán?

„Ne, tam nemám nic. New York miluju, je to nádherné město, pokud si můžete dovolit bydlet v centru a zároveň pracujete. Jinak ne. Pokud tam nemáte džob, nemá moc cenu tam nechávat prázdný byt a dojíždět pouze na návštěvy. Přes léto v New Yorku nechcete být, panuje tam nechutné vedro a v zimě tam dlouho nevydržíte. Pár dnů, maximálně nějaký týden se zabavíte, jsou tam báječné restaurace, zábava, ale po čase vás to přestane bavit. A co tam dál?“



Během kariéry jste si na Manhattanu pronajímal krásné apartmány. Jak bylo složité narazit na hezký byt v centru NY?

„Zase tak obtížné to nebylo. Vždycky se to samozřejmě odvíjí od peněz, kolik jste ochotný vypláznout. Já do New Yorku přicházel z Pittsburghu, kde byly úplně jiné ceny, tam mě stál měsíční nájem 1700 dolarů. Tehdy před dvaceti lety jsem šel do Rangers a řekl si, že se plácnu přes kapsu a pustím měsíčně kolem tří tisíc. Slečna mi začala ukazovat byty v této cenové relaci a to jsem trochu zíral. Skoro bez vybavení, bez pračky, bez sušičky. Říkám si: Kam jsem to vlezl?! (usmívá se) Povídám, kolik budu muset dát, když chci mít byt s pračkou a aby trochu vypadal? Odpověděla mi, že horší byty začínají na pěti tisících a jdou spíš k šesti. Na šesti jsem začal, pokračoval na osmi a skončil myslím na jedenácti tisících dolarů měsíčně. Tenkrát byl dolar i za 40 korun. Jak říkám, v New Yorku najdete cokoli, ale musíte obětovat.“



Že byste si koupil na Manhattanu byt a pronajímal ho, to nemá smysl?

„Jde to. Tenkrát mi známý předložil docela zajímavou nabídku, a když to vezmu zpětně, bylo to za super cenu. Člověk by na něm vydělal krásné peníze, ale to už je jedno.“



V Rangers jste hrál s Waynem Gretzkým, podíval jste se do jeho bytu?

„Ano. Krásný byt. Ale také si ho pronajímali. Byl jsem u nich na návštěvě i ve Phoenixu, ale taky mám pocit, že jen v podnájmu. Wayne měl jinak svoje rodinné sídlo v Los Angeles.“



Trh s realitami by vás jednou nebavil?

„Kdo ví. Faktem je, že mít pod palcem domy podobného typu, v jakém bydlím, jsou to poměrně zdarma vydělané peníze. Jestliže prodáte byt za sto milionů a máte z toho dvě, tři procenta, to není špatné, ne?“



Pokud se zeptám vyloženě na detaily, řešíte sám, jaké skleničky nebo příbor tu chcete mít?

„Ne že bych to neřešil, ale tyhle věci nechávám spíš na architektce. Tohle konkrétně je oblast, na kterou kladu asi nejmenší důraz. Ovšem ta moje architektka je natolik precizní, že chce, aby i talíře a vidličky s noži komunikovaly s interiérem.“



Co si uvaříte?

„Plyn mám, funguje krásně. Co si uvařím, to teprve uvidím.“ (směje se)

Rád grilujete, půjde to tu?

„Na balkon si pořídím menší gril, soused snad promine…“ (usmívá se)