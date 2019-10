„No. 31! From Czech Republic! Tomas Satoransky!“ 5 českých taháků NBA | iSport.cz

Tomáš Satoranský se snaží zakončit v přípravě proti Atlantě • FOTO: AP Photo Je to tady, nová sezona NBA už razantně buší na dveře. Éra dominantního supertýmu Golden State Warriors je pryč: kdo ukořistí titul letos? Povede se LeBronu Jamesovi nebo Kawhimu Leonardovi získat trofej pro třetí klub? Nebo už nastal čas Giannise Antetokounmpa? Jak bude vypadat spolupráce Luky Dončiče a Kristapse Porzignise? A podaří se momentálně zraněné nováčkovské superhvězdě Zionu Willamsonovi dotáhnout Pelicans do play off už ve své první sezoně? Pro české fanoušky je jedním z největších magnetů Tomáš Satoranský v dresu slavných Chicago Bulls. Tohle je 5 největších taháků jeho sezony.

Kultovní intro s českým jménem „And now the starting lineup for your Chicago Bulls! At guard! From Czech Republic! Number 31 – Tomas Satoransky!“ Ano, Bulls stále používají při oznamování zahajovací sestavy hypnotické intro songu „Sirius“ od Alan Parsons Project, které po celém světě proslavila éra Michaela Jordana. Už jen prostý fakt, že Tomáš Satoranský je základním rozehrávačem týmu s takovou historií, je báječným úspěchem. Vždyť před ním to o sobě mohli prohlásit takoví hráči jako třeba Derrick Rose, B.J. Armstrong, John Paxson nebo Kirk Hinrich. Bulls psali dějiny basketbalu a pohled na jejich jednoduchý, ale výrazný dres stále musí fanouškům přinášet pocit posvátné hrůzy.

Trajektorie Bulls míří vzhůru Po třech letech ve Washingtonu, kde hlavně ze začátku bojoval o udržení v NBA, si Tomáš Satoranský může říct: „Patřím sem. A všichni to vědí.“ V Bulls je čtvrtým nejlépe placeným hráčem a je rozehrávačem týmu, jehož trajektorie míří – na rozdíl od Wizards – vzhůru. Možná to ještě letos nebude stačit na play off, ale po leckdy basketbalově neurovnaném působení v hlavním městě USA (Ano, pane Brooksi, Tomáš je střed!) to je kariérní krok správným směrem. BASKETBALOVÝ INSIDER: Satoranský má před sebou nejlepší sezonu v NBA

Ze Satoranského je veterán Sedmadvacetiletý Satoranský je spolu s Youngem (31 let) a Feliciem (rovněž 27 let) nejstarším hráčem na soupisce, vrcholový basketbal hraje od patnácti let. Na poměry Bulls je veteránem a lze vsadit na to, že náročný a tvrdý kouč Jim Boylen v něm vidí někoho, kdo týmu dodá kromě charakteristické energie i potřebnou dávku zkušeností. Nepochybujte také o tom, že českému rozehrávači pomohlo úspěšné vystoupení reprezentace na mistrovství světa. Zatímco pro NHL je světový šampionát stále do jisté míry podceňovanou akcí, pozornost NBA se díky stále větší internacionalizaci ligy upírala v září i do Číny. A Satoranského výkony nešlo přehlédnout. Chicago vyhrálo v přípravě v Torontu, Satoranský dal 12 bodů • Foto Reuters

Spolupráce s LaVinem Největší hvězdou Chicaga je dynamický střelec Zach LaVine, smečařský šampion NBA z let 2015 a 2016. Přítomnost Satoranského mu umožní přesunout se na svůj optimální post dvojky (shooting guard), z kterého nejlépe terorizuje obrany soupeřů. Můj tip: LaVine bude patřit mezi deset nejlepších střelců NBA a část jeho úspěchů bude právem vysvětlována spoluprací s českým rozehrávačem. Jak ukázaly některé fáze přípravných duelů, mezi těmi dvěma se vytvořila zajímavá chemie: Satoranský je ochotný a chytrý nahrávač, který LaVinea umí najít. Vzpomeňte si, jak to ve druhé fázi sezony fungovalo ve Washingtonu mezi Satoranským a Bradleym Bealem. DAT DISH 👀



Tomas Satoransky has as much sauce as his name suggests pic.twitter.com/BvJsdsjrBR — ABS-CBN Sports (@abscbnsports) October 18, 2019