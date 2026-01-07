Česko-Slovenský ples 2026 připomene Václava Havla i fotbalový triumf z ME 1976
Česko-Slovenský ples 2026 se uskuteční v sobotu 7. února 2026 v reprezentativních prostorách Obecního domu v Praze. Dvanáctý ročník prestižní společenské události se ponese ve znamení významných výročí, která formovala společné dějiny Čechů a Slováků – a výraznou roli v programu letos dostane také sport.
Vedle 90. výročí narození Václava Havla, dramatika, disidenta a posledního československého prezidenta, si organizátoři připomenou také 50 let od vítězství československé fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy v roce 1976.
Zlatý turnaj v Bělehradě, korunovaný finálovou výhrou nad Západním Německem a legendární Panenkovou penaltou, patří k největším okamžikům československého sportu a dodnes symbolizuje soudržnost, odvahu a mimořádnou kvalitu tehdejšího týmu.
Sportovní linii večera doplní také pocta k 90. výročí narození Jozefa Vengloše, legendárního slovenského trenéra a prvního zahraničního kouče v historii anglické Premier League, který výrazně ovlivnil československý i evropský fotbal.
Program plesu nabídne rovněž silné kulturní zastoupení. Vystoupí mimo jiné Lucie Bílá, rocková legenda Tublatanka, Lucie Šoralová či Rozhlasový Big Band Gustava Broma. Slavnostním večerem provedou Lucia Hlaváčková a Saša Rašilov.
Česko-Slovenský ples 2026 tak znovu propojí svět kultury a sportu a připomene, že právě fotbal patří k nejsilnějším symbolům společné česko-slovenské identity.