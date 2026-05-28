Recenze chytrých hodinek FIT 5: Elegance, funkce a svoboda na vašem zápěstí
Nová generace chytrých hodinek FIT 5 přichází na trh s jasným cílem – nabídnout uživatelům ideální balanc mezi elegantním módním doplňkem a nabitým sportovním parťákem. Výrobce tentokrát vsadil na vylepšení klíčových vlastností, které dělají z nositelné elektroniky skutečně nepostradatelného společníka pro každý den. Pokud hledáte zařízení, které skvěle vypadá, nezatíží vaši peněženku a zároveň vás nebude neustále otravovat výzvami k nabití, modelová řada FIT 5 by neměla uniknout vaší pozornosti.
Jedním z nejvýraznějších prvků základní BASIC verze je bezpochyby její rafinovaný design. Hodinky se vzdaly robustního, těžkopádného vzhledu a namísto toho vsadily na ultra štíhlé hliníkové tělo s tloušťkou pouhých 9,5 mm.
Na zápěstí jsou lehké jako pírko, váží totiž jen 27 gramů, díky čemuž o nich během dne ani nevíte. Tento minimalistický vzhled doplňuje nádherný 1,82palcový AMOLED HD displej s extrémně tenkými rámečky a fantastickým jasem až 2 500 nitů, který zaručuje perfektní čitelnost i na tom nejostřejším poledním slunci.
Dlouho skloňovaným přáním mnoha uživatelů byla možnost nechat při odchodu z domova klasickou peněženku či mobilní telefon v kapse a platit pouze zápěstím. Hodinky FIT 5 toto přání plní díky integrovanému NFC čipu a podpoře bezkontaktního placení pomocí služby Curve Pay.
Ať už si jdete ráno zaběhat a cestou si chcete koupit kávu, nebo jen spěcháte na nákup, stačí hodinky jednoduše přiložit k platebnímu terminálu. Propojení s platformou Curve navíc znamená, že pod ně můžete snadno schovat jakoukoli svou stávající bankovní kartu bez ohledu na to, u jaké banky máte vedený účet.
Dalším obrovským benefitem, kterým FIT 5 deklasují řadu svých přímých konkurentů, je energetická soběstačnost. Zapomeňte na otravný rituál každodenního odkládání hodinek na nabíječku. Výkonná baterie v kombinaci s perfektně optimalizovaným operačním systémem zajišťuje výdrž až 10 dní na jedno jediné nabití při běžném používání.
I když jim dáte pořádně zabrat, zapnete automatický monitoring zdravotních funkcí a občas využijete GPS pro trackování sportovních aktivit, hodinky s vámi bez problému udrží krok po celý náročný pracovní týden i víkendový výlet do přírody.
Vítanou zprávou pro technologické nadšence je také stoprocentní univerzálnost z hlediska konektivity. Výrobce myslel na všechny, a proto je zajištěna plná kompatibilita hodinek se systémy iOS i Android. Nemusíte se tak obávat, že byste při případné změně mobilního telefonu museli měnit i své oblíbené hodinky.
Synchronizace dat, spárování s aplikací, správa pokročilých notifikací, hovorů či detailní přehledy o vašem spánku a sportovních výkonech fungují zcela bezchybně a plynule na obou nejrozšířenějších mobilních platformách.
Ve výsledku jsou hodinky FIT 5 nesmírně povedeným evolučním skokem, který boduje hned na několika frontách. Přinášejí skvostný displej a lehký design, přelomovou možnost NFC plateb Curve Pay, maratonskou výdrž baterie a otevřenou náruč pro majitele jakéhokoli smartphonu.
Hledáte-li moderního asistenta, který povýší váš životní styl a udrží vás neustále v obraze, s tímto modelem rozhodně nešlápnete vedle.
Proč si vybrat FIT 5?
