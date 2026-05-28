Recenze chytrých hodinek FIT 5: Elegance, funkce a svoboda na vašem zápěstí

Díky tloušťce pouhých 9,5 mm a hmotnosti 27 gramů jsou hodinky maximálně pohodlné i na spaní. Pokročilý monitoring vám ráno poskytne přesná data o fázích spánku, abyste do nového dne vkročili plní energie.
Váš spánek pod kontrolou. Detailní analýza, která vám pomůže lépe odpočívat
Užívejte si přítomný okamžik. Díky maratonské výdrži baterie nemusíte každý večer myslet na nabíjení a můžete se plně soustředit na to, co je pro vás opravdu důležité.
Pohyb pod drobnohledem. Každá kalorie se počítá
Hodinky nejsou jen obyčejným ukazatelem času, je to vyjádření vašeho stylu. Výrazné barevné kombinace řemínků v kombinaci s prémiovým kovovým tělem podtrhnou vaši osobnost.
Technologie na míru vašemu dni
Dnešní cíl splněn! Váš osobní trenér na zápěstí
Stvořené pro aktivní život. Hodinky bez problému zvládnou celodenní shon, hru s vaším čtyřnohým parťákem a večer vám přehledně ukážou, kolik kilometrů jste společně nachodili.
Nová generace chytrých hodinek FIT 5 přichází na trh s jasným cílem – nabídnout uživatelům ideální balanc mezi elegantním módním doplňkem a nabitým sportovním parťákem. Výrobce tentokrát vsadil na vylepšení klíčových vlastností, které dělají z nositelné elektroniky skutečně nepostradatelného společníka pro každý den. Pokud hledáte zařízení, které skvěle vypadá, nezatíží vaši peněženku a zároveň vás nebude neustále otravovat výzvami k nabití, modelová řada FIT 5 by neměla uniknout vaší pozornosti.

Jedním z nejvýraznějších prvků základní BASIC verze je bezpochyby její rafinovaný design. Hodinky se vzdaly robustního, těžkopádného vzhledu a namísto toho vsadily na ultra štíhlé hliníkové tělo s tloušťkou pouhých 9,5 mm.

Na zápěstí jsou lehké jako pírko, váží totiž jen 27 gramů, díky čemuž o nich během dne ani nevíte. Tento minimalistický vzhled doplňuje nádherný 1,82palcový AMOLED HD displej s extrémně tenkými rámečky a fantastickým jasem až 2 500 nitů, který zaručuje perfektní čitelnost i na tom nejostřejším poledním slunci.

Dlouho skloňovaným přáním mnoha uživatelů byla možnost nechat při odchodu z domova klasickou peněženku či mobilní telefon v kapse a platit pouze zápěstím. Hodinky FIT 5 toto přání plní díky integrovanému NFC čipu a podpoře bezkontaktního placení pomocí služby Curve Pay.

Ať už si jdete ráno zaběhat a cestou si chcete koupit kávu, nebo jen spěcháte na nákup, stačí hodinky jednoduše přiložit k platebnímu terminálu. Propojení s platformou Curve navíc znamená, že pod ně můžete snadno schovat jakoukoli svou stávající bankovní kartu bez ohledu na to, u jaké banky máte vedený účet.

Dalším obrovským benefitem, kterým FIT 5 deklasují řadu svých přímých konkurentů, je energetická soběstačnost. Zapomeňte na otravný rituál každodenního odkládání hodinek na nabíječku. Výkonná baterie v kombinaci s perfektně optimalizovaným operačním systémem zajišťuje výdrž až 10 dní na jedno jediné nabití při běžném používání.

I když jim dáte pořádně zabrat, zapnete automatický monitoring zdravotních funkcí a občas využijete GPS pro trackování sportovních aktivit, hodinky s vámi bez problému udrží krok po celý náročný pracovní týden i víkendový výlet do přírody.

Vítanou zprávou pro technologické nadšence je také stoprocentní univerzálnost z hlediska konektivity. Výrobce myslel na všechny, a proto je zajištěna plná kompatibilita hodinek se systémy iOS i Android. Nemusíte se tak obávat, že byste při případné změně mobilního telefonu museli měnit i své oblíbené hodinky.

Synchronizace dat, spárování s aplikací, správa pokročilých notifikací, hovorů či detailní přehledy o vašem spánku a sportovních výkonech fungují zcela bezchybně a plynule na obou nejrozšířenějších mobilních platformách.

Ve výsledku jsou hodinky FIT 5 nesmírně povedeným evolučním skokem, který boduje hned na několika frontách. Přinášejí skvostný displej a lehký design, přelomovou možnost NFC plateb Curve Pay, maratonskou výdrž baterie a otevřenou náruč pro majitele jakéhokoli smartphonu.

Hledáte-li moderního asistenta, který povýší váš životní styl a udrží vás neustále v obraze, s tímto modelem rozhodně nešlápnete vedle.

Proč si vybrat FIT 5?

  • Prémiový design BASIC verze: Ultra tenké hliníkové tělo (pouhých 9,5 mm) a zanedbatelná hmotnost 27 gramů zajišťují, že hodinky na ruce skoro neucítíte. Vše podtrhuje obří 1,82" AMOLED displej s excelentním jasem.

  • Svoboda s Curve Pay: Díky NFC čipu a integraci Curve Pay můžete nechat peněženku i telefon doma. Zaplatíte s nimi na jakémkoliv bezkontaktním terminálu pomocí karty jakékoliv banky.

  • Konec každodennímu nabíjení: Výdrž baterie dosahuje až 10 dní běžného používání, což vám ušetří starosti na cestách i během náročných pracovních dní.

  • Žádné limity v ekosystému: Hodinky nabízí plnou a stoprocentní kompatibilitu s operačními systémy iOS i Android.

