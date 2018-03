Superlife doporučuje Nova Cup. Děti si zazávodí zcela zdarma!

Jak to vzniklo? Skvělá myšlenka se zrodila ve spolupráci se značkou Apache, která letos podpoří cyklistický seriál Nova Cup. Díky prodejcům kol Apache mají všechny děti možnost zúčastnit se všech dětských závodů bez finančního poplatku za registraci, jenž v loňském roce činil 100 Kč.

"Společným cílem Nova Cupu a firmy Apache je přiblížit dětem cyklistiku a podnítit jejich zájem o sport. Jsme toho názoru, že děti by měly být vedeny ke sportu od nejútlejšího věku a to se může dít jedině za podpory rodičů, a proto se snažíme odstranit jednu z bariér, která by jim v tom mohla bránit," upřesňuje výhodu bezplatné registrace dětí z organizačního týmu Nova Cup, Filip Švestka.

Nova Cup také kontinuálně naplňuje další z cílů, kterým je vyhledávat mezi dětmi nové talenty k rozvinutí jejich potenciálu s cílem získat jedince pro výkonnostní či vrcholový sport a reprezentaci České republiky.

"Sportující mládež je pro nás jeden z hlavních motivů a cílů. Stejně tak jako systematická propagace cyklistiky jako jednoho z mála sportů s obrovským potenciálem nejen pro zkvalitnění života lidí, ale i pro ozdravení globálního zdraví naší planety," doplňuje Filip Švestka.

Dětské závody, které jsou určeny pro ty nejmenší na odrážedlech až po děti do 12 let, jsou součástí všech pěti akcí.

Kalendář seriálu Nova Cup 2018:

14. 04. 2018 – Mitas Hradec Králové

13. 05. 2018 – Stolové hory

16. 06. 2018 – Sázava,

28. 09. 2018 – Mitas Gočárovy schody

06. 10. 2018 – Mikulov

30. 11. 2018 – Závěrečné vyhlášení v Hradci Králové

V polovině dubna se bude závodit v Hradci Králové • Foto Sport