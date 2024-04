Foden, nejlepší hráč v Anglii. A proč ne? Klíčový muž City cílí na Zlatý míč

Manchester City obdařila řada tvůrčích géniů, ale Foden, místní kluk, odkojený láskou ke klubu od nejútlejšího věku, dupe na plyn, aby všechny zastínil. Jak upozornil Pep Guardiola, není obvyklé, aby hráč ve 23 letech nasbíral 265 klubových vystoupení. A vyhrál 16 velkých trofejí s bilancí 84 gólů a 55 asistencí. V této sezoně je novým mužem a přerod v generála, oplývajícího mrštností těla i myšlenky, z něj udělal roznětku, za niž tým zatáhne, když potřebuje rozmetat opevnění soupeřů.

Před jarním zápasem v Brentfordu jste mohli vznést otázku, necítí-li se trochu okrajově. Bylo to poprvé od srpna 2023, kdy Guardiola mohl od začátku nasadit Kevina De Bruyneho a Erlinga Haalanda. Belgičan zajišťuje kreativitu, Nor góly. Bernardo Silva se vrhal dovnitř z pravého křídla a Julián Álvarez představoval další hrozbu z pozice předsunutého záložníka. Co nabídne Foden, nasazený na levé straně? No… Hattrick při vítězství 3:1.

I když se všechny superhvězdy vrátily, Cityzens spoléhali na Phila, že proti včelímu roji Thomase Franka, s nímž loni prohráli oba duely, odvrátí další katastrofu. Jeho role byla nepochybně jiná. V období, kdy Sky Blues postrádali Haalanda a De Bruyneho, hrál na postu desítky, což je v dnešní době pro tvořivého hráče vzácný luxus. Foden je nedostižný hlavně v úzkých a přehuštěných oblastech. Míč mu neodskočí, drží jako samolepka na autě. A tyto zóny jsou v současném fotbale ve vysokém tempu a proti kompaktním šikům v Premier League těsnější než kdy dřív.

„Je to jeho sezona,“ řekl Guardiola. „Nejde jen o góly a asistence. Když hrajeme jednoduše, může být agresivnější. To, jak běhá za tým, je nebývalé. Miluje fotbal. Vyzařuje z něj radost, jakou mají kluci na ulici. On má stejnou jiskru, stejnou kulturu. Viděl jsem jen málo takových, jako je on.“