Pozadí prodeje Zbrojovky. Koupí šokovaný Svoreň jiný klub v regionu?

„Nekonečný“ příběh má finále, které nikdo nečekal. Dnes měl být oznámen převod 61% akcií Zbrojovky do rukou Pavla Svoreně, výkonného ředitele investiční společnosti Portiva. Smlouvy o smlouvách budoucích byly podepsané, vše se po různých peripetiích ventilovalo veřejně. V pátek mělo přijít jen oficiální razítko. Místo toho se stal druholigový fotbalový klub o den dříve dalším majetkem Libora Zábranského (50). „Finalizaci této akvizice dotahují právníci,“ sdělil Zábranský v rozhovoru pro web hokejové Komety.

Obrat, o kterém se v Brně několik dnů šuškalo, ovšem málokdo byl přesvědčený, že nejde o fámu, se stal realitou. Nejčastější reakce? Údiv. To je nějaký fór, ptal se kdekdo. Žádná sranda. Sedmdesátník Václav Bartoněk převedl majoritní balík do rukou hokejového byznysmena, bývalého reprezentanta, majitele Komety a nedávného asistenta u reprezentačního áčka. „Přesto, vzhůru Brno!,“ reagoval Svoreň. „S ohledem na sportovní úspěchy a stabilitu Komety Brno věřím, že se jedná o nejlepší řešení pro Zbrojovku a její fanoušky. Libor Zábranský dlouhodobě a usilovně prokazuje, že mu na brněnském sportu záleží, a proto mu Zbrojovku můžu s klidným svědomím a důvěrou předat. Doufám, že to ocení i fanoušci,“ řekl Bartoněk pro web Zbrojovky.

Svoreň podle informací Sportu do poslední chvíle nepochyboval o tom, že se stane hlavním akcionářem právě on. Měl dokonce připravené investory, kteří byli ochotní druholigový klub ekonomicky a tím i sportovně pozvednout.