1. díl nové show OKTAGON PROJEKT Y: Dámy, tohle pr*el nebude!

Na začátku všeho bylo přes 300 zájemkyň. Holek z ulice, které mají jedinou touhu; stát se respektovanou postavou tuzemské MMA! 396 z nich mělo smůlu, všemi náročnými castingovými koly prošla jen čtveřice z nich. Dvě Češky a dvě Slovenky!

Kvarteto vyvolených amatérek se pod bedlivým okem OKTAGONU vrhlo na mimořádně trnitou cestu. A s kamerou v zádech, abyste všichni mohli být u toho! Když tyhle kočičky vydrží, promění se v nemilosrdné šelmy, které zajímá jen jedno – kořist!

Během půlroční poutě do vysněného oktagonu zažijí peklo. Sáhnou si na dno. „Vybírali jsme holky, které projdou mučírnou. Nejen fyzickou, ale také emoční a mediální,“ prohlásil promotér OKTAGONU Ondřej Novotný.

Češky vs. Slovenky

Dívky, které nikdy v životě profesionálně nezápasily, budou makat pod dohledem nejrespektovanějších trenérů. Pot z nich bude jen stříkat a hlavou se jim budou honit takové věci, o nichž doposud ani nevěděly, že vůbec existují.

Odměnou jim bude boj bez servítek! Česko-slovenská semifinále se uskuteční 27. července na galavečeru v Praze na Štvanici; v rámci unikátního večírku pod otevřeným nebem! Finále je na programu 14. září na akci OKTAGON 14 v Bratislavě.

České barvy v reality show hájí půvabná studentka Ivana Hašková (18) a bývalá manažerka nočního klubu Kateřina Klinderová (26). Na slovenské straně pak stojí právní koncipientka Eva Borodáčová (29) a šéfredaktorka internetového média Petra Batthyany (25).

„Musím se smát, když si vzpomenu, jak to celý vzniklo. Slyšela jsem o náboru, a tak jsem ze srandy řekla, že bych klidně šla a doslova, že to bude pr*el. Ani nevím, o jaký pr*eli jsem přemýšlela, protože zatím je to slušná šikana,“ smála se uhrančivá Klinderová, podnikatelka s parukami.

Účastnice PROJEKTU Y:

Češky

Kateřina Klinderová (26)

- v současnosti se věnuje vlastnímu podnikání s parukami

- dříve byla manažerkou nočního klubu

- už několik let aktivně sportuje a dennodenně dře na svém těle

Ivana »Ivy« Hašková (18)

- studuje na střední školu se specializací na literaturu a historii, letos jí navíc čeká maturita

- prošla si peklem, v 11 letech jí zemřel tatínek

- ráda cestuje, navštěvuje výstavy a pochutná si na dobrém jídle

Slovenky

Petra Batthyanyová (25)

- pracuje jako šéfredaktorka slovenského zpravodajského internetového portálu

- jejím otcem je známý slovenský herec Peter Batthyany

Eva Borodáčová (29)

- vystudovala právnickou fakultu v Bratislavě a nyní pracuje jako koncipientka

- je velkou fanynkou slavného fotbalového klubu Realu Madridu

- s bojovými sporty má zkušenosti, začala se jim věnovat hned po dokončení školy

Kde dívky sledovat?

Nový díl PROJEKTU Y vychází každých 14 dní a ke zhlédnutí bude vždy v pondělí na www.blesk.cz