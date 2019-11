OKTAGON PROJEKT Y - 17. díl: Bojovnice s nadváhou!

Volno jim skončilo, a teď už zpět do práce. Účastnice bojové reality show Projekt Y Ivy Hašková (19) a Eva Borodáčová (30) se už brzy utkají ve fi nále (15. února na akci OKTAGON Prime 3), proto zase musejí začít naplno makat.

A rozhodně to nebude nic jednoduchého. Obě se totiž vrátily do tréninku se zraněními a vyšší váhou! Není proto divu, že některé perné dny se neobešly bez slz. „Jenže, když Ivy nemůže, tak z ní vyletí takový čert. To je skrytý turbo!“ říká o Haškové její trenér Luboš Šuda v nejnovějším, 17. díle reality show ze světa ženského MMA.

17. díl - Oktagon, Projekt Y - Bojovnice s nadváhou