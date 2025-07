Jsme favoriti, máme mimořádný tým. Tvrdík o cílech Slavie, posilách i silné záloze

„Hodnota kádru na Transfermarktu dosahuje téměř sto třicet milionů eur (3,25 miliardy korun), což odráží sílu týmu. Jako vedení klubu jsme chtěli udržet trenérovi v týmu co nejvíc hráčů. Jsem šťastný, že se to podařilo. Hráči, kteří neodešli, jsou největšími posilami. Díky Pavlu Tykačovi (majitel Slavie) jsme poprvé v situaci, že je nemusíme prodávat z ekonomických důvodů. Jsme poprvé v situaci, že díky zisku titulu, účasti v Lize mistrů a boji o tuto soutěž v další sezoně hráči, kteří mají nabídky z velkých klubů, říkají: „Ne, chceme zůstat ve Slavii.“ To je nejhezčí, co mě za posledních deset let potkalo.“