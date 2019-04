V nemocnici na ni nečekaly dobré zprávy. Její muž i přes rychlou operaci podlehl těžkým zraněním hlavy. Dcerky Vanessa Alex (5) s ani ne tříměsíční Mellisou Denisou během vteřiny přišly o milovaného tatínka!

Právě Josefovy holky mu v životě byly hnacím motorem. Mohl se pro ně rozkrájet! S půvabnou manželkou Denisou se oženil před čtyřmi lety, tehdy ještě válel v Evropské lize za Liberec.

Pak už šla jeho kariéra strmě vzhůru. Nejprve přestup do Sparty, kde se stal kapitánem. Stálé místo měl v reprezentaci, takže nebylo divu, že letos v lednu následoval přestup za pohádkovými penězi do Turecka.

V dresu nadupaného Alanyasporu však stihl vstřelit pouze jedinou branku. Do sítě Kasimpasu se trefil šestnáct dní po narození své malé princezničky, které svůj poslední gól v životě daroval…

Josef Sural had a newborn baby and he dedicated his last goal to his newborn baby by sucking his finger while celebrating the goal. #Alanyaspor pic.twitter.com/4mtpwjWTMN