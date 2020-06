Eva Samková vyhlíží svůj let na olympiádu do Pchjongčchangu • Michal Beránek / Sport

Jedna z nejlepších českých sportovkyň posledních let znovu prožívá těžké chvíle. „Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o náročné životní situaci, které je nyní vystavena Eva Samková se svou rodinou. Po krátké, těžké nemoci v neděli zemřela její maminka Ludmila Samková,“ sdělil v neděli na Facebooku mluvčí závodnice Alexander Kliment.

Eva Samková tak po dvou letech znovu truchlí kvůli obrovské lidské ztrátě. Před dvěma lety jí zemřel otec Roman Samek, jenž od jejího dětství bojoval s nádorem na mozku.

Tehdy v lednu 2018 Samková ukázala, jaká je bojovnice. O odchodu tatínka se dozvěděla dva dny před závodem Světového poháru v tureckém Erzurumu, který vyhrála. „Život mi píše různé příběhy a zkouší moji odolnost. Byl to právě taťka, který mě spolu s mojí mamkou učili bojovat, nevzdávat se a věřit, že cesta, kterou jsem si vybrala, je správná. Dnes jsem vyhrála pro něj. Porazit smutek a poprat se o své místo je přesně to co by si přál a byl by na mě pyšný,” prohlásila tehdy Samková.

V Erzurumu přitom závodila poprvé po dalším zranění ramene. Po smutné zprávě start zvažovala. „Dva dny jsme se rozmýšleli, zda má nastoupit nebo se vrátit domů. Po dohodě s rodinou se rozhodla zůstat. Svou výhrou ukázala, jak obrovsky silná osobnost v ní dřímá. Skláním se před ní,“ řekl tehdy její trenér Marek Jelínek.

A další slova obdivu hledal o měsíc později na olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu. Samková tam vybojovala bronzovou medaili po dramatickém průběhu finálové jízdy, v níž byla uprostřed trati na posledním místě, aby se kopem před cílem dostala k bronzu.

„Taťka by stejně brutálně fandil a někde fandí zeshora. Minule jsem koukala na jeho fotku, měl moji medaili ze Soči, byl ze všeho hrozně nadšenej. Bylo to lepší. Ale už mu je líp takhle…“ líčila tehdy Samková. Teď bude sílu svou i všech svých blízkých potřebovat znovu.