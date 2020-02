Expertka Kurfürstová: Ledecká dozrála. Čeká ji těžké rozhodování | iSport.cz

„To, co Ester v této sezoně předvádí, je naprosto úžasné. V neděli zajela asi nejlepší slalom, jaký jsem u ní kdy viděla. Bojovný, s obrovským nasazením a entuziasmem. Tyhle vlastnosti jsou jí vlastní, tím ona zmůže strašně moc.

V této sezoně má na kontě už tři pódia, přibývají jí umístění do desítky, rázem má tři disciplíny... Čeho se od ní ještě dočkáme? V rychlostních disciplínách je skvělá už dlouho, tam jsou její možnosti jasné.

A teď se prosazuje i v kombinaci. Ohromně jí nahrává, že i z té se momentálně stala, v uvozovkách, rychlostní disciplína. Změnil se systém startu v druhém kole tak, že nejlepší sjezdaři jedou slalom jako první a mají výhodu lepší trati. Tím tedy FIS udělala z části slalomářů pouhé přihlížející, to je druhá věc, ale závodníkům jako je Ester, to naopak velmi pomohlo.

Eva Kurfürstová je šéftrenérkou žen na svazu lyžařů ČR • Foto Barbora Reichová (Sport)

Kombinace nějakou dobu ztrácela na atraktivitě a měla se dokonce rušit. Co si budeme povídat, není to úplně záživná disciplína, takový ani Petr, ani Pavel. Sjezdaři si dřív stěžovali, že proti slalomářům nemají šanci, no a teď se to obrátilo.

Upřímně, já nevím, jestli je to takhle atraktivnější obecně, ale pro nás rozhodně ano. Protože my tam máme Ester, fandíme jí a držíme palce, aby ji už žádná soupeřka nezajela, a v tu chvíli je to disciplína pro Čechy ohromně zajímavá, pro nás teď má velký náboj.

Ester má teď na kontě 463 bodů a už to vypadá, že získá za sezonu těch kýžených 500 bodů. A tím pádem bude moci startovat ve finále Světového poháru ve všech disciplínách, i ve slalomu a obřím slalomu. To je něco velkého.

Další rozhodování na pořadu dne

Ale co především! Znamená to, že příští rok může ve slalomu nastupovat hned za nejlepší třicítkou, jednatřicet, dvaatřicet, to jsou skvělá startovní čísla, s tím už se dá něco dělat.

To by jí v podstatě otevřelo cestu k technickým disciplínám dokořán. Otázka je, jestli bude mít čas se jim věnovat a hlavně jestli bude chtít. To bude velmi zajímavé, jak to Ester vyhodnotí a jak to nakonec dopadne.