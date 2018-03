Fotbalista Rajnoch o románku s Jágrovou Veronikou: Bylo tam vzplanutí, ale…

Modelka Veronika Kopřivová měla už před hokejistou Jaromírem Jágrem pletky s jiným sportovcem. Fotbalista Jan Rajnoch v pořadu Česká ulička na DIGI TV zavzpomínal na vztah s půvabnou blondýnkou a prozradil, proč to mezi nimi nevyšlo a co přeje Kopřivové s Jágrem.

Psal se rok 2012 a finalistka soutěže Miss Veronika Kopřivová se dala dohromady s fotbalistou Janem Rajnochem, který hrál v tu dobu v Turecku. „Prožili jsme si spolu románek, ale prostě to nefungovalo. Byl jsem v Turecku a ona pracovala v Čechách. Bylo tam vzplanutí, ale pak člověk zjistí, že to nejde a ukončí to. Šlo o normální rozchod,“ prozradil Rajnoch a dodal, že mu blondýnka srdce nezlomila.

Rajnoch v České uličce: O problémech v Turecku i románku s Kopřivovou 1080p 720p 360p REKLAMA

V pořadu Česká ulička ani nechtěl hodnotit, jak se Kopřivová k Jágrovi hodí. „Je to dlouho, co jsme ten románek měli, a nevím, jak to se slečnou mají. Budu jim přát jen to nejlepší. Třeba aby Jardovi porodila dítě,“ pousmál se Rajnoch.

Celý rozhovor s Janem Rajnochem v pořadu Česká ulička sledujte ZDE>>>