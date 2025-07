Pozadí tenisové bitvy pohlaví po 52 letech: mužská prohra, vliv mafie i odmítání podvodu

Rok 1973 byl pro ženský tenis revoluční. Tehdy v červnu založily tenistky při londýnské schůzce na pokoji Billie Jean Kingové svoji asociaci WTA. V červenci jim US Open coby první z grandslamů přislíbil stejné prize money jako mužům. A v září proběhl zápas, který dal razítko převratným změnám a ukázal, že ženy se mohou mužům rovnat i na sportovním poli.

„Vezmu s sebou ten největší pohřební věnec, navléknu si smuteční pásku a přinesu rakev s figurínou ženy. A až tu velkohubou dámu porazím, figurínu zapálím. Jen se bojím, že to bude strašně jednoznačný zápas. Už teď je tak vystrašená, že málem vyskočí z ponožek.“

Takhle hecoval atmosféru výstřední Bobby Riggs, obrýlený pětapadesátiletý chlapík z Los Angeles. Za mlada byl tenisovou hvězdou, vyhrál Wimbledon (1939) a dvakrát US Open (1939, 1941), ale v době duelu s devětadvacetiletou tehdejší světovou dvojkou Billie Jean Kingovou byl už stařík i mezi veterány.

Masakr na Den matek

Riggs ji ke společnému utkání lanařil již dlouhé měsíce. Ona odmítala. Vystoupit na obranu ženského pokolení ale nakonec musela. V květnu 1973 totiž proběhlo jiné utkání, jež do historie vstoupilo pod názvem Masakr na Den matek. Riggs v něm naprosto potupil tehdejší nejlepší hráčku Australanku Margaret Courtovou 6:2, 6:1.

„Teď chci Billie Jean. Chci vůdkyni těch ženských,“ ukázal prstem na Kingovou, zakladatelku ženské asociace WTA a pionýrku boje za rovnoprávnost. „Pokud prohraji, vrátíme se o padesát let zpět. Zničím ženský tenis a sebevědomí všech žen,“ prohlásila Kingová před utkáním.

20. září 1973 byla Amerika doslova paralyzována. Do haly Houston Astrodome přišlo 30 472 diváků, tehdejší tenisový rekord. U obrazovek sedělo 50 milionů Američanů. Televize ABC zaplatila za vysílací práva 750 000 dolarů, v tomtéž roce ji Wimbledon stál jen 50 000.

Tenisové utkání pod názvem „Battle of Sexes“ s obrovským společenským přesahem mohlo začít. A všichni zírali, jak Kingová prohání Riggse po kurtu a vítězí 6:4, 6:3, 6:3.

Tak praví historie, realita však mohla být trochu jiná. Pro ESPN ji v roce 2013 nastínil Hal Shaw, někdejší zaměstnanec golfového klubu na Floridě, který jednoho večera náhodou vyslechl rozpravu čtyř mafiánských bossů včetně Santa Trafficanteho juniora, Carlose Marcella a právníka mafie Franka Ragana. Podle jeho verze šlo o sázkařský podvod.

Riggs měl dlužit mafii přes 100 000 dolarů ze sportovních sázek, a aby splatil dluh, souhlasil s tím, že nejprve vyřídí v zápase Courtovou a pak úmyslně prohraje s Kingovou.

„Držel jsem jazyk za zuby 40 let. Bál jsem se. Ale teď chci narovnat historii a říci světu, jak vše skutečně proběhlo,“ řekl v roce 2013 Shaw, tehdy devětasedmdesátiletý důchodce.

Říct pravdu už tenista nestihl

Spoléhat na tvrzení jediného člověka nešlo, investigativní reportér ESPN Don Van Natta, jemuž se Shaw svěřil, se pokoušel tento příběh ověřit.

Při opakovaném zhlédnutí samotného zápasu ho zarazilo, jak špatně Riggs podával, přestože byl považovaný za výborně servírujícího hráče. Úspěšnost prvního podání měl kolem padesáti procent, udělal mnoho dvojchyb i řadu dalších zvláštních minel.

Van Natta postupem času vyzpovídal pětadvacet lidí včetně bývalých hráčů Stana Smithe, Donalda Della, Douga Adlera či Margaret Courtové. A z výpovědí mu vycházely dva poznatky. Většina byla šokovaná z toho, jak špatně Riggs zahrál. A někteří dokonce ihned po zápase prohlašovali, že Riggs prohrál úmyslně.

Říci pravdu už tenista sám nemohl, zemřel v roce 1995. Novináři Van Nattovi se však během společné večeře svěřil jeho syn Larry. „Nikdy jsem nepochopil, proč za tátou týden před zápasem pořád chodili nějací mafiáni z Chicaga,“ prohlásil. O muži z Chicaga, jenž se o celou věc postará, právě mluvil i korunní svědek Shaw.

Bobby Riggs byl pijan a gambler. Už v minulosti se spekulovalo, že na zápas proti sobě vsadil velké peníze. Pravdou také je, že například v Británii tamější protřelí bookmakeři sázky na tento duel nepřijímali. Kingová však taková nařčení odmítá. „Bobby Riggs chtěl ten zápas vyhrát. Viděla jsem mu to na očích. Hrála jsem utkání, které soupeřka zabalila. Tohle nebyl ten případ, prostě jen nezvládl tlak,“ hájila Kingová Riggse, s nímž se později spřátelila.

Dokázali jsme to, viď?

Verzi o podvodu zpochybňují i experti na prostředí mafie. Právník Ragano, který údajně celé setkání bossů zorganizoval, vydal paměti s názvem „Mob Lawyer“, které napsal společně se Selwynem Raabem. O tenise v nich ale není ani zmínka. „Ragano by mi o tom řekl,“ uvedl Nicholas Pileggi, dlouholetý Raganův přítel a autor předmluvy ke knize. „Chtěl tu knihu napsat a pořád mi říkal: Tohle by tam mohlo být. Tamto by se taky hodilo. Cokoliv, co by pomohlo propagaci knihy.“

Pileggi, jeden z největších světových expertů na mafii, byl pobouřen už samotnou představou, že by si někdo mohl myslet, že se špičky mafie sejdou v golfovém klubu a v jeho zázemí probírají dlouhodobé spiknutí za účelem zmanipulování tenisového zápasu. „Představa, že by se Santo Trafficante a Carlos Marcello spolu objevili ve veřejné šatně, je naprosto absurdní,“ odfrkl si. „Ti chlapi se takhle nescházejí.“

Pravda tak navždy zůstane zahalena tajemstvím. Riggs v roce 1995 zemřel na rakovinu prostaty. „Vždycky jsem mu zdůrazňovala, že nešlo o vyhraný zápas, ale fakt, že jsme spolu změnili budoucnost,“ vzpomíná Kingová, která mluvila s Riggsem den před jeho smrtí. „Dokázali jsme to, viď?“ ptal se jí tehdy.

Tak se také stalo. I když okolnosti zápasu zřejmě nebyly tak romantické, jak je svět viděl. „Mohl mít Bobby Riggs prostě jen špatný den? Ano mohl, ale podle všech výpovědí je to velmi nepravděpodobné,“ tvrdí reportér Van Natta.