Návrat „nechutného“ Zlína. Nahradí Tkáče posila z Kroměříže? Portugalec potřebuje čas

Nechutným fotbalem se chce po rychlém návratu do nejvyšší soutěže prezentovat Zlín. „Když byl Coufal v Liberci, strašně nerad proti nám hrál,“ zmínil útočník Tomáš Poznar, nový kapitán. Před svou nejspíš poslední sezonou si přeje, aby se klub vrátil ke svým herním „kořenům“. „Chceme se stát zajímavým týmem,“ připojil sportovní ředitel Pavel Hoftych. Půjde to bez kreativního záložníka Davida Tkáče, jenž těsně před sezonou odešel do Olomouce?