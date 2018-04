Hrdina! Ve formuli málem přišel o život. Teď bez nohou poráží zdravé soupeře

Za pár dní to bude rok, kdy tehdy sedmnáctiletý Billy Monger vletěl do pomalu jedoucího soupeře v závodě Formule 4. Z vraku mladého chlapce vyprošťovali záchranáři skoro hodinu. Helikoptérou byl pak převezen do nejbližší nemocnice, kde mu lékaři zachránili život, ale museli mu amputovat nohy.

Vypadalo to, že se závodní kariérou bude muset nadobro skončit. Billy se ale nevzdal. Začal rehabilitovat, naučil se rychle chodit na protézách a přes sbírku na internetu začal shánět peníze, aby mohl opět skočit do formule. Vybralo se přes 10 milionů korun a přispěli mu i piloti F1 Lewis Hamilton nebo Jenson Button, kteří ho i osobně přišli podpořit.

Letos Monger oznámil, že bude závodit v britském šampionátu Formule 3, ve speciálně upraveném monopostu týmu Carlin. Hned v prvním závodě sezony se v kvalifikaci blýskl 5. místem a v sobotním závodě dokonce senzačně skončil třetí a za sebou nechal 18 zdravých soupeřů!

O berlích a s protézami tak vyšplhal na stupně vítězů a úsměv měl od ucha k uchu. Probojovat se až do Formule 1 už se nezdá být utopií.