Třinecké klíče k obratu: probudit Růžičku a znovu přepsat historii

Početní výhody zlomily Ocelářům vaz především ve čtvrtém finále doma. Měli dvě minuty proti třem, k tomu šest dalších přesilovek. A nic z toho. Na nule zůstali i v pátém finále. Ne, že by dvě přesilovky sehráli špatně, ale vychytal je famózní brankář Roman Will. Pokud se třinecké speciální formace nezlepší, nemají proti kompaktnímu soupeři mnoho dalších možností, jak ho přehrát a urvat zápas.

Extraligový šerif má v play off víc práce. Jak se rodí tresty? Ujčík už ví, co bude po sezoně

Třinecký matador a rekordman Martin Růžička hraje se sebezapřením, ale hraje. Na první gól v play off stále čeká, z 16 zápasů má bilanci 0+2. Historicky platí, že když je Růžička v ráži, slaví Oceláři titul. Tak tomu bylo ve zlatých play off 2011 (17+16), 2019 (7+11), 2021 (8+7), 2022 (2+7) i 2023 (9+8). Když Oceláři naposledy ve finále padli v roce 2018, byli bez Růžičky. Ze čtvrtfinále s Pardubicemi měl zlomenou ruku a odehrál jen prvních pět zápasů (1+1).

Ať už mezi třemi tyčemi zůstane Marek Mazanec, který v posledním finále vystřídal Ondřeje Kacetla, nebo se do ní vrátí démon posledních play off, jedno je jisté. Nadstandardní gólmanské zákroky budou společně s pevnou defenzivou potřeba. Pardubičtí střelci mají fazonu, nebezpeční zakončovatelé jsou v každé formaci. V žádném z předchozích finále nedostali Oceláři tolik branek. Utáhnout hru směrem dozadu a trpělivě si počkat na šance. To bude úkol číslo jedna.

ZBOŘIT (ZNOVU) HISTORII

Zatím se nestalo, že by někdo ve finále ztratil vedení 3:2 na zápasy. Oceláři tak znovu stojí proti historii. V semifinále se Spartou už jeden mýtus zbourali, jako první otočili v českém play off sérii ze stavu 0:3. Teď jdou proti historickým hodnotám znovu. „Kvůli statistikám se trošku míň bojím létat, protože je to nejbezpečnější forma cestování. Ve finále jsou to ale jen čísla,“ usmíval se útočník Andrej Nestrašil.

13:0 Taková je historická bilance týmů české i československé ligy, které ve finále vedly 3:2 na zápasy. Všichni získali titul.