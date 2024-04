Rozvod tenistky Vondroušové: Ozval se manžel Štěpán. Plán B a slova o ráji!

as

Rozchod ho očividně bolí. Štěpán Šimek (26), stále ještě manžel tenisové hvězdy Markéty Vondroušové (24), si těžce zvyká na život v osamění. A nepřímo přiznává, že po boku Maky zažil ráj.

Devět let tvořili pár, znali se od dětství. Jiného stálého partnera ani jeden nepoznal, jenže teď si už pár týdnů zvykají na život bez sebe. Manželství Markéty se Štěpánem bude po necelých dvou letech ukončeno. „Prostě nám to nevyšlo. Nebylo to takové, jak bychom si oba představovali, a tak jsme se dohodli, že spolu dále nebudeme. Teď řešíme formálně rozvod, ale na všem jsme domluveni,“ řekla tenistka Blesku.

Kámoš Frankie

Pohodář Štěpán, projektový manažer ve firmě zabývající se informačními systémy, si sbalil kufry a už si zase žije mládenecký život. A z jeho příspěvků na sociálních sítích, které jsou spíše výjimečné, je patrné, že jeho duše je plná splínu. Dvě fotky kocoura Frankieho, který mu zůstal, přefocený displej autorádia s názvem písně Plán B a citát z filmového taháku Duna: „A cena, kterou jsme zaplatili, byla cenou, kterou lidé vždy platili za dosažení ráje v tomto životě – změkli jsme, ztratili převahu.“

Náhoda, že krátce po rozchodu s milovanou Markétou mluví o prožitém ráji? A co onen plán B, byl snad připraven, že jej bude muset použít? Na svém instagramovém účtu si ponechal pět snímků Maky, většinou focených z dálky, žádná objímačka či chvíle společného štěstí. Štěpánův ráj je zkrátka minulostí...