Hrůza slavného lyžaře, v bazénu mu utonula dcerka. Kondolovala i Lindsey Vonnová

Malé Emeline Grier Millerové bylo 19 měsíců. Není zatím známo, jakým způsobem se do vody dostala a jak dlouho v ní byla. Přivolaní záchranáři ji namístě zkusili resuscitovat, po převozu do nemocnice koroner v Orange County konstatoval smrt.

K obrovské rodinné tragédii se na sociálních sítích vyjádřili oba rodiče. "Oba jsme naprosto zdevastovaní. Nikdy za milion let by nás nenapadlo, že budeme muset čelit takto obrovské bolesti. Její láska, světlo a duše nikdy nebudou zapomenuty. Naše malá holčička milovala život a prožívala ho naplno každý den," napsali Morgan a Bode Millerovi.

Awful. Every parent’s worst nightmare. Bode Miller’s 19-month-old daughter passed away following a tragic pool accident, per TMZ. https://t.co/BHCf2QmPCs Bode’s post on Instagram: pic.twitter.com/CsXHZq1deQ

Emeline byla nejmladší ze čtyř Millerových potomků. Byla pojmenována po Bodeho babičce. Pro Millera jde o další přetěžkou zkoušku, kterou musí překonat, v dubnu roku 2013 mu zemřel mladší bratr Chelon (†29).

Miller, majitel šesti olympijských medailí, ukončil aktivní kariéru v říjnu 2017. Ve Světovém poháru debutoval v roce 1997 a 73x se umístil na stupních vítězů.

S profesionální beachvolejbalistkou Morgan Beckovou se oženil na podzim 2012. Mají ještě tříletého syna a očekávají další přírůstek. Z předchozích vztahů má slavný americký lyžař další dvě děti.

"Zničující novinky. Mé nejhlubší kondolence tobě a tvé rodině Bode," napsala na svůj oficiální twitterový účet jiná americká hvězda alpského lyžování Lindsey Vonnová.

Devastating news. My deepest condolences to you and your family @MillerBode 🙏🏻

Millerovi kondoloval také bývalý slavný americký tenista a daviscupový reprezentant Mardy Fish. "Dnes myslím na Bodeho, naše dcery jsou ve stejném věku. Nedokážu si představit, čím si Bode a Morgan prochází. Posílám modlitby!"

Thinking of @MillerBode tonight. Our daughters are the same age. I couldn’t imagine what he and Morgan are going through. Sending prayers their way. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼