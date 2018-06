Upřímná slova krále Nadala: o sexu před zápasem i vztahu k Federerovi

O kralování na antuce

Jsem nadšený, že se mi tak daří. Nikdy bych nečekal, že se mi podaří ve 32 letech vyhrát pojedenácté French Open. Ten tlak na sebe cítím a vím, že přijde soupeř, který bude nad mé síly, ale nepřemýšlím o tom. Tenis si užívám, bavím se jím. Nemám strach z porážky. Tenis je moje vášeň a já chci hrát tak dlouho, dokud mi to mé tělo dovolí.

O strýci Tonim a zraněních

On stojí za všemi mými úspěchy. On mě naučil, jak hrát s bolestí. Dříve jsme spolu byli každý den, dřel jsem pod jeho vedením až do vyčerpání. Někdy jsem toho měl až nad hlavu, bylo strašně těžké překonat tu bolest a hrát, i když nejste třeba úplně zdravý. Právě to jsou však momenty, které musíte překonat a to mě strýc naučil. Ale ani když mi bylo nejhůř se nestalo, že bych přemýšlel o tom, že s tenisem skončím. Byl jsem mockrát zraněný, pořád jsem se ale snažil zůstat pozitivní. Vždy jsem věřil, že to dokážu překonat a že se vrátím. Klíčové bylo zůstat v takových situacích klidný, trpělivý a optimistický.

O popularitě i sexu před zápasem

Nemyslím si, že jsem nějaký sexsymbol. Jsem jen sportovec. Nezajímám se o tyto záležitosti. S přítelkyní (pozn. red. Marií Franciscou Perellovou) jsme spolu již dvanáct let a jsme spolu šťastní. Funguje nám to, protože k sobě chováme vzájemný respekt, porozumění a především důvěru. A pokud se ptáte na sex před utkáním, tak to je jednoduché. Je to podobné, jako když hrajete zápas ve čtyři odpoledne. To se přece také nenacpete rizotem a pak najdete hrát. Více to rozvádět asi není třeba.

O nastupující generaci

Mezi mladými je spousta skvělých tenistů. Mají velkou motivaci a nadšení. A někteří z nich se můžou stát velkými šampiony. Ale hodně z nich dělá velkou chybu. Nemají trpělivost. Chtějí dosáhnout všeho hned a okamžitě. To nefunguje. V našem sportu si nemůžete dovolit nic uspěchat.

A to se týká i dětí. Já děti nemám, ale hodně lidí se mě často ptá, jak s dětmi trénovat, jak postupovat, aby se z nich stali špičkoví hráči. Říkám jim, aby nechali své potomky, aby si sami zvolili, co chtějí dělat. Ano, ať dělají sport, ale ať si sami zvolí, který to bude a zda ho vůbec chtějí dělat na profesionální úrovni.

O životě mimo tenis

Od svých patnácti let jsem věděl, že chci hrát profesionálně tenis. Bylo to všechno, o čem jsem kdy snil. Chtěl jsem hrát na nejvyšší úrovni, ani mě nenapadlo, že bych dělal něco jiného. Obdivoval jsem však i jiné sportovce. Vždy jsem si vážil Tigera Woodse a jeho oddanosti pro golf. To jeho odhodlání bylo příkladné. Kdybych nehrál tenis, chtěl bych být jako on.

O vztahu k Federerovi a penězích

S Rogerem jsme velikými rivaly. A vím, že se říká, že jsme velkými přáteli. Ale já bych o tom nemluvil přímo jako o přátelství. Máme spolu velmi dobrý vztah, to ano. Ale to je tak vše. Na kurtu je to pořád můj velký soupeř, kterého chci za každou cenu porazit. V zápase proti Rogerovi jdu až na hranici svých sil a když se mi podaří vyhrát, je to obrovská satisfakce.

A peníze? Ano, jsou důležité, samozřejmě. Dávají mi jistotu a klid. Snažím se je užitečně využít, investuji do řady sociálních projektů a mám nadace, které pomáhají dětem. Hodně také podporuji svou tenisovou akademii na Mallorce, kde se učí tenis řada talentů.