Manažer Látal o změnách svazu a půtkách s extraligou: V mládeži bude strašný guláš

Tam a zase zpátky. Mládežnický hokej čeká od sezony 2026/27 další reforma. Svaz odsouhlasil vznik kategorie do 16 let, která přitom před sedmi lety zanikla. Čtvrtá změna v rozdělení mládežnických kategorií za uplynulých šestnáct let budí rozpaky. Kde se seženou hráči? Peníze? Tréninkové kapacity? „Současný systém je funkční a tímhle se ještě rozmělní," soudí Jaromír Látal (61). Právě bývalý obránce a dlouholetý manažer elitních celků působil ve výkonném výboru svazu a v posledních devíti letech pracoval u mládeže.

Dál pojedou nejvyšší soutěže juniorů, dorostu a devátých tříd, jejíž úprava před dvěma lety taky rozpoutala velké vášně. Kategorie U16 bude ještě něco navíc. Návrh párkrát neprošel, měl spoustu odpůrců. Výkonný výbor svazu ho stejně schválil. „Je hodně nešťastné, že svaz něco rozhodne, když s tím nesouhlasí extraliga, která je s reprezentací výkladní skříní českého hokeje a dává do něj hodně peněz. To považuju za velmi špatný signál,“ míní Jaromír Látal.

Nová kategorie U16 má pomoct rozvoji mladých hráčů. Váš pohled?

„Za mě je další věková kategorie zbytečná. Současný systém je funkční a zase se rozmělní. A znovu to bude platit extraliga. Ano, kluby třeba dostanou peníze na jednoho trenéra. Musí však hradit další ledy, další autobusy, budou potřebovat další šatnu, což jsou peníze navíc. Sportovní přínos v porovnání s ekonomickými a organizačními náklady není vůbec velký.“

Taky čím víc soutěží, tím míň kvality. V některých klubech je problém naplnit stavy, kluci a děvčata trénují spolu. Takhle budou možná ještě častěji pendlovat mezi kategoriemi.

„To je další aspekt. Bude v tom strašný guláš. Děti nemůžou odehrát osmdesát utkání za sezonu. Ať jich hrají šedesát. Mladí hokejisté budou přetěžováni množstvím zápasů a nebudou mít dost prostoru na trénování. Je to špatný krok. Stejně jako overage hráči (po překročení věkového limitu) v juniorech. Mladý se musí umět prosadit. Jestli v někom v jeho osmnácti devatenácti letech už nevidíte potenciál, jde jen o oddalování hokejové smrti. Nechci nikoho urazit. Ale ať tyhle děti sportují v klubech nižších soutěží. Extraliga juniorů, dorostu a další elitní soutěže jsou výběrové organizace. Nikoli zájmové.“

Nicméně přetěžování může tak mladé hokejisty poznamenat, ztratí chuť do hokeje, dokonce můžou skončit.

„Určitě. Dlouhodobě pracuju s mládeží. Ve svém okolí jsem zaregistroval kluby, které hráče tahají mezi jednotlivými třídami. A jsou případy, že děti řeknou stop, už nechci hrát hokej. Souvisí to s tím, že v sobotu nastoupí za jednu třídu, v neděli za druhou, za juniory, áčko. Z krátkodobého hlediska to jde. Ale dlouhodobě to opravdu otráví život.