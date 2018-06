Dojemný vzkaz české šampionky: Děkuji, tati, že jsi tu vždy pro mě byl, píše Kvitová

Do šestnácti let vedl Petru Kvitovou její otec Jiří Kvita. On má hlavní zásluhu na tom, že se dnes osmadvacetiletá tenistka dostala mezi absolutní světovou elitu. Současná osmá tenistka planety svou lásku k rodičům už také vyjádřila v řadě rozhovorů. A jsou to také oni, ke kterým jako prvním mířila děkovná slova po největších úspěších Kvitové v All England Clubu.

Česká tenistka dnes svému tátovi dojemně pogratulovala ke Dni otců. "Všechno nejlepší k dnešnímu Dni otců. Ty jsi byl první, kdo mi dal do ruky tenisovou raketu a kdo mě tak moc naučil. Moc Ti děkuji, že jsi tu vždy pro mě byl," napsala dojemný vzkaz na sociální sítě Kvitová.

Happy Father's Day to the man who who first put a tennis racket in my hand and who has taught me so much. Thanks for always being there for me ❤️🙏 #fathersday pic.twitter.com/du8Hcu9X8f