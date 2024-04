Puskarčíková po narození syna: Trable se jménem?!

Konečně se dočkala. Eva Puskarčíková (33), někdejší úspěšná biatlonistka, přivedla na svět syna, kterého má společně s přítelem Thomasem Bormolinim (32). Roztomilému uzlíčku štěstí dali jméno Paride. Teď se ale setkala s překvapivými výroky...

Jedny z nejkrásnějších chvil v životě. Přesně ty aktuálně prožívá Eva Puskarčíková, která se 16. dubna poprvé stala maminkou. S radostnou zprávou se pochlubila světu na sociální síti o pět dní později. „O dva týdny dříve, 16. 4. Ať si pomalu zvykají na překvápka a že odteď je vše podle mě. Jmenuji se Paride Bormolini, je mi sice necelý týden, ale už teď mohu říci, že mě to tu celkem ba,“ napsala Puskarčíková ke snímku novorozence.

Právě jméno potomka ale vyvolalo zajímavou debatu, protože někteří mají problém s výslovností. „Přemýšlím nad tím, jak se to vyslovuje? Normálně, jak se to čte?“ ptal se na instagramu bronzové olympijské medailistky jeden z uživatelů. Na to měla Puskarčíková jasnou odpověď. „Ano, žádný Pejrid nebo Parajd. Jednoduše Paride,“ uvedla sympatická blondýna na instastories.

A nebyla to jediná věc, nad kterou si její příznivci lámali hlavu. Řešila se také zdrobnělina jména. „Hele, jak mu budete říkat měkce? Hrozně nad tím přemýšlím. Honza je Honzík, Adam Adámek atd.,“ zněl dotaz jedné z uživatelek. A co na to Puskarčíková? „Paride, Pari, Paridino. Zdrobněliny jsou spíše jen u nás v ČR. Tohle je klasická otázka,“ odpověděla s usmívajícím se smajlíkem.

Někteří mu dokonce začali říkat po svém. „No já si ho už několikrát přejmenovala na Padre,“ svěřila se další uživatelka Puskarčíkové ve zprávě. A není jediná. „To už tu taky máme kamaráda, co mu říká ,paaaaadre´,“ prozradila jedna z nejúspěšnějších českých biatlonistek. O zábavu s malým je tak postaráno.