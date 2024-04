Budějovice slaví jedenáctý volejbalový titul, dočkaly se po pěti letech

Před rekordní návštěvou, která zřejmě přesahovala oficiální údaj 2500 diváků, domácí v úvodu zápasu přehrávali Lvy v útoku a sami výborně bránili. Dostali se do vedení a výrazně lépe vstoupili i do druhého setu, do něhož trenér Juan Manuel Barrial místo Kollátora, jenž byl v první sadě čtyřikrát zablokovaný, od začátku poslal Caseyho Schoutena.

Domácí vedli 18:12, ale Kollátor se tou dobou vrátil na palubovku a odehrál nejlepší pasáž v zápase. Najednou se českobudějovičtí hráči vytratili. Ještě vedli 21:19, ale pak Lvi pěti body za sebou otočili a následně vyrovnali skóre.

Třetí dějství patřilo podobně jako v úterý v Praze jednoznačně Jihočechům, ale ti znovu vedení 2:1 na sety ve čtvrté sadě nepotvrdili. Prohráli ji ve vyrovnané koncovce. Jenže do tie-breaku tentokrát vstoupili výrazně lépe. Strany se měnily za stavu 8:4 v jejich prospěch, pak vedli 13:10 a 14:12. Pražané třemi body za sebou otočili na 15:14, ale mečbol neproměnili a Českým Budějovicím patřily i další dvě výměny. Nejdříve zablokovali Kollátora a na závěr hostujícího smečaře Oskara Madsena.

Celkem v dnešním čtvrtém finále nasbírali dvacet bodových bloků. O sedm z nich se postaral středový hráč Aleksandar Okolič, o něhož se domácí nahrávač Eduardo Carísio často opíral při útočných kombinacích. Celkem srbský blokař zapsal 21 bodů a byl nejproduktivnějším hráčem domácích.

Nejlepším hráčem utkání byl ale vyhlášen bulharský smečař Kalojan Balabanov, jenž ke třinácti bodům přidal řadu skvělých zákroků na příjmu i v obraně.

Volejbalisté Jihostroje odmítli rozhodující pátý duel a Lvům oplatili loňskou finálovou porážku. Vítězové základní části z Prahy byli ve finále potřetí za sebou, v titul proměnili jen loňskou sérii. V sezoně 2021/22 podlehli Karlovarsku.

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 4. zápas:

České Budějovice - Lvi Praha 3:2 (21, -22, 17, -24, 15)

Rozhodčí: Kovář, Grabovský. Čas: 165 min. Diváci: 2500 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:1.

České Budějovice: Luengas 19, Okolič 21, Van Schie 17, Balabanov 13, Sedláček 13, Carísio 5, libero Kovařík - Leština, Ondrovič. Trenér: Kowal.

Lvi Praha: Madsen 14, McCarthy 9, Kollátor 29, Čech 6, Crer 11, Janouch, libero Moník - Thiel, Schouten 5, Vodička 5, Estrada 1. Trenér: Barrial.

Konečné pořadí: 1. České Budějovice, 2. Lvi Praha, 3. Kladno, 4. Příbram, 5. Liberec, 6. Karlovarsko, 7. Odolena Voda, 8. Brno, 9. Beskydy, 10. Benátky nad Jizerou, 11. Zlín, 12. Ostrava, 13. Ústí nad Labem.