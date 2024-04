Stavjaňa po senzaci zvažuje nabídku z Prahy: Hvězdy přály, teď řeším Spartu

Takové šampiony na Slovensku ještě neměli. Hokejisté Nitry vyšplhali k titulu z osmého místa. Trenér Antonín Stavjaňa je ve městě pod Zoborem za boha. S mužstvem slavil už před osmi lety premiérový triumf, popáté ho dovedl do finále. „Vnitřně si to prožiju, ale mám spoustu dalších starostí. Dostal jsem nabídku od Nitry a ze Sparty,“ přiznal v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Bývalý skvělý obránce a dvojnásobný mistr světa se v Nitře stal trenérskou legendou. Za celkem devět sezon získal s týmem sedm medailí. Když se Antonín Stavjaňa během minulého ročníku vrátil potřetí, vytáhl ho z pásma záchrany do čtvrtfinále. Tentokrát začínali „Corgoni“ v předkole a cestou k titulu skolili tři nejlepší celky základní části.

Titul Nitry vzbudil senzaci. Čím to, že mužstvo v play off tak naskočilo?

„V předkole jsme s Trenčínem prohrávali 1:2, ale podařilo se to zvrátit. Ve druhém čtvrtfinále v Popradu došlo k velké potyčce, do níž se zapojily obě střídačky. Tam si kluci uvědomili, o čem play off je. Navzájem se zastali jeden druhého, řekl bych, že si z toho udělali něco jako teambuilding. Vyhráli jsme 5:1. To byl jeden z bodů, které zvrátily chování a přístup týmu. Právě týmovostí jsme play off zvládli. Taky domácí půda se stala naší jistotou, mužstvo získalo energii. Měli jsme plno mladších hráčů, byli pohyblivý tým. Byli jsme tak nějak proaktivní, což působí i na psychiku soupeřů. S každým postupem se taky vezete na emocích, jež se přenášejí do dalšího kola.“

S Nitrou jste hrál pětkrát finále. Jak druhý triumf vnímáte?

„Do posledních dvou finále v letech 2019 a 2022 jsme prošli přes favorita ve stavu, kdy jsme byli totálně rozbití. Zranili se klíčoví hráči, bylo až smutné, že máme minimální šanci. Tentokrát se Spišská Nová Ves emočně hodně vydala s Košicemi, hráli semifinále na sedm zápasů. My měli dva dny odpočinku k dobru, pro ně po loňské bronzové medaili znamenalo finále historický úspěch. Zranil se jim nejproduktivnější útočník Archambeault, ani jednomu gólmanovi to nesedlo. Pak ještě došlo k interním sporům. Z pohledu celé sezony jsme nebyli favoriti. Ale podle toho, v jakém rozpoložení byli oni a v jakém jsme byli my, jsme se do téhle pozice trošku dostali.“

Po finále jste uvedl, že sezona byla rozkolísaná. Po prvních sedmi zápasech jste měli dva body, Co se mezitím stalo?

„Kádr v Nitře se obměnil. Po loňské zkušenosti, kdy Nitra bojovala vlastně o záchranu, se tým doplnil. Výsledky se zlepšily, jednu dobu jsme vyskočili na čtvrté místo, ale nebyli konzistentní. Rozháranost hry se podepsala na stabilitě výkonu gólmanů. Libor Kašík neměl čísla jako v předchozí sezoně. Přišel Fin Aittokallio, jenže se zranil. Prostě všechno bylo takové rozdrbané.“

Jenže pak se tým zázračně zvedl a na fotomontáži sochy Corgoně vtiskli fanoušci nepřemožitelnému silákovi vaši podobiznu. Kdy ji postaví i vám?